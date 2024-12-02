東洋自主開發後線抗生素新藥 獲健保給付

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北2日電）台灣東洋自主開發治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的後線抗生素「Polymyxin B國產新療效、新使用途徑新藥」，繼2月取得食藥署藥證，今天宣布12月起獲健保署健保給付，成為國內治療抗藥性革蘭氏陰性菌感染的健保用藥。

台灣東洋表示，自製的後線抗生素新藥，是台灣東洋第一個被國際主要抗生素治療指引列為治療建議的後線自製藥物，也是台灣第一個國產新療效後線抗生素新藥，這2項紀錄成為台灣東洋在後線抗生素領域的雙里程碑。

台灣東洋指出，抗藥性細菌感染會延長病患住院天數、也會增加醫療支出。有研究指出，若不積極採取行動面對抗藥性問題，2025年將會影響全球2至3.5%的GDP，若以2%計算，台灣損失將超過新台幣3000億元。

為對抗抗藥性細菌帶來的醫療風險與降低健保支出，各醫師學會團體除呼籲重視抗藥性問題外，也鼓勵國內藥廠投入研發，生產符合臨床需求且具高品質的後線抗生素藥物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣東洋表示，2016年起投入後線抗生素新藥的研發，並於2024年2月取得藥證；美國、歐洲、台灣等多個感染症醫學會的治療共識指引，都建議將台灣國產後線抗生素列為治療全身性侵襲性感染的重要藥物。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，Polymyxin B被健保署認可有助降低整體醫療支出，因此獲健保收載。此新藥成為台灣東洋爭取國內一年後線抗生素市場的重要優勢，未來將成為前進海外布局的重要產品。（編輯：楊蘭軒）1131202