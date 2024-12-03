亞東預拌總經理金崇仁 接任台灣混凝土學會理事長

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（中央社記者何秀玲台北3日電）台灣混凝土學會（TCI）今天宣布，亞東預拌混凝土公司總經理金崇仁獲選接任第10任理事長，學會也將被推薦參與美國混凝土學會（ACI）辦理「世界優良工程」獎項競逐，爭取國際榮譽。

台灣混凝土學會表示，混凝土是世界上最普遍、最大量的工程材料，ACI執世界工程學界牛耳。今年初，創會理事長陳振川獲頒120年來ACI台灣首位、亞洲第7位榮譽會員，讓台灣在全球業界能見度更加提升。

台灣混凝土學會指出，台灣一年總使用量達4500萬立方公尺，其中「護國神山」台積電近年混凝土使用量更每年達120萬立方公尺，說明混凝土在建築及工業廠房興建中扮演重要角色；在淨零碳排關鍵時代，混凝土產業在循環經濟也擔重責大任。

台灣混凝土學會指出，本次大會由理事長楊仲家主持，邀請台積電處長陳鏘澤發表「異業創新、淨零永續」專題演講，介紹台積電打造「零廢中心」的綠色製造與淨零永續的思維；水利署署長賴建信以「工程淨零及數位轉型」，說明因應極端氣候現況與接軌國際淨零排放趨勢，支持國家綠能減碳作法，演講皆闡明淨零永續基礎建設中，混凝土產業精進發展的要角。（編輯：張良知）1131203