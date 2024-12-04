尹錫悅戒嚴令震驚市場 韓股開盤挫2%

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（中央社首爾4日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅解除昨晚宣布的戒嚴令後，首爾股市今天開盤下跌2%，之後早盤跌幅收斂。

法新社報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤跌至2450.76點，韓國最大公司三星電子（Samsung Electronics）股價跌3%，約半小時後跌幅縮至1.12%。

韓元兌美元匯率在夜間下跌2.5%，貶至1444.09韓元兌1美元，為兩年來最低水準。

韓元隨後在亞洲交易開始時收復失地，韓國中央銀行之後召開特別會議，「討論戒嚴令相關局勢和市場穩定措施」。

在格林威治標準時間0030（台灣時間上午8時30分），韓元兌美元匯率為1414.49韓元兌1美元。

日本東京股市開盤氣氛謹慎，日股基準日經指數開盤跌0.11%，來到39205.45點。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131204