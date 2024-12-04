韓國戒嚴風波 旅行社航空業：出團、航班銷售正常

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（中央社記者江明晏台北4日電）韓國總統尹錫悅昨晚宣布實施戒嚴又閃電解嚴，引起產業波動。旅行社業者雄獅表示，目前出團一切正常，尚無退訂情形；航空業者指出，韓國航線營運及機票銷售正常，未受影響。

尹錫悅昨晚宣布實施緊急戒嚴令，今天清晨又宣布解嚴，雖然短短數小時，仍引起產業秩序波動與熱議，市場也關注是否影響旅遊航空業。

雄獅表示，目前出團一切正常，將持續與韓國地接團隊和領隊保持聯繫，也尚無退訂情形，評估此次事件暫無影響。

雄獅進一步說，隨著韓國人氣節目播出後、過年團費調降，赴韓旅遊人次陸續成長，根據訂單統計，今年底至明年2月訂單營業額較去年成長近4成，目前訂單能見度已到3、4月櫻花季，目前已銷售約4成。

航空產業方面，華航表示，韓國航線營運及機票銷售正常，未受影響；長榮航表示，往韓國的航班皆正常營運；台灣虎航表示，韓國往返航班目前皆正常起降，也會針對未來發展持續觀察。

有航空業者私下表示，由於韓元貶值，不少民眾搶訂機票，希望去韓國撿便宜。（編輯：潘羿菁）1131204