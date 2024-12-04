滙豐在台第6間財管中心開幕 下一步評估進軍高雄台南

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（中央社記者張璦台北4日電）滙豐（台灣）商業銀行今天在台北101大樓，為在台第6間財富管理中心舉辦開幕式。滙豐（台灣）指出，台灣各地都有財管傳承需求，目前6間財管中心位於中北部，因此高雄、台南是下一個重點經營的地方，6日將赴高雄亞灣參觀金融科技創新園區，了解政府規劃。

滙豐（台灣）商業銀行今天為位於台北101大樓最高辦公樓層84樓的財富管理中心，舉辦開幕儀式，滙豐財富管理及個人銀行業務南亞暨東南亞區域總經理張凱、滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅、台北金融大樓股份有限公司（台北101）董事長賈永婕與會。

滙豐（台灣）表示，這一堪稱世界最高的財富管理中心，是由原敦南分行喬遷至新址，更名為滙豐101分行，並升級為財富管理中心。

張凱致詞時指出，滙豐集團近幾年全力投入發展亞太區的財富管理業務，其中，台灣是滙豐的重要財富市場之一；滙豐銀行擁有全球化布局優勢，更有個人金融、財富管理與私人銀行全方位服務，能在客戶的不同人生階段與不同世代間，提供最符合需求的財富與金融服務。

陳志堅則表示，滙豐（台灣）商業銀行今年3月成為台灣第1家獲得金管會核准開辦「財管2.0」高資產財富管理業務的外銀子行，從2022年底開始，短短2年間，滙豐陸續在台灣多個重要城市打造財管中心，今天開幕的101分行已是滙豐在台灣的第6座旗艦型財富管理中心。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立會後受訪指出，台灣有錢人真的非常多，據調查，台灣人均財富淨資產在亞洲排名第2、世界排名第5，滙豐（台灣）也的確觀察到投資人有財富管理需求，從中小企業主到高科技人士皆然，不管在台中、台北、高雄都一樣，尤其是傳承方面的需求。

游天立表示，滙豐（台灣）6日將受政府之邀，到高雄亞灣將設置的「高雄金融科技創新園區」參觀，了解相關規劃細節，滙豐（台灣）會配合政府政策，評估是否進駐該區。目前6間財富管理中心位於台北、桃園、台中，因此下一個據點，「高雄、台南都是我們要重點經營的地方」。

游天立指出，關於南部財富管理中心的規劃，尚須主管機關提供更多細節，才能向母集團爭取資源，所以目前是初步評估階段，最快明年才會正式啟動。

據統計，今年截至10月，滙豐（台灣）財富管理暨個人金融事業處的整體資產管理規模（AUM），較去年同期大幅成長約70%。

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此外，媒體關切，川普2.0可能將促使海外台商資金加速回台，滙豐（台灣）如何協助相關布局。游天立說，市場動盪以及重大事件，財富管理業務執行上，都會讓客戶知道全面訊息，並依照不同風險屬性，提供適當調整資產配置的意見；因應台灣豐沛資金，接下來政府推動亞洲資產管理中心政策，滙豐（台灣）一定不會缺席。

媒體追問，南韓總統尹錫悅昨天晚間無預警宣布戒嚴，針對這類緊急事件，要如何協助客戶。游天立表示，目前滙豐（台灣）密切觀察此事件後續對台灣有無影響、或需採取其他動作，一定會以最快時間通知客戶。（編輯：林家嫻）1131204