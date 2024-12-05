台奧地利經貿對話會議登場 盼深化半導體等合作

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（中央社記者劉千綾台北5日電）台奧地利經貿對話會議近日登場，經濟部貿易署表示，台奧在研發、半導體、資通訊、新創及智慧城市等領域交流頻繁，今年更成功促成台奧半導體企業共同參與EUREKA Globalstars徵案計畫，未來則有機會在遠距醫療等領域合作。

經濟部國際貿易署長今天發布新聞稿表示，台奧地利2024年經貿對話會議昨天以視訊方式舉行，由貿易署長江文若與奧地利勞動經濟部國際關係總司長魏森柏克（Elisabeth Weissenboeck）共同主持，深入討論數位政府、生命科學、研發合作、新創合作及關務合作等議題。

江文若表示，奧地利是台灣在歐盟的重要合作夥伴，台奧在研發、半導體、資通訊、新創及智慧城市等領域交流頻繁，今年更成功促成台奧半導體企業共同參與EUREKA Globalstars徵案計畫，展現雙方在科研領域的合作潛力。

針對近年奧地利積極推動遠距醫療發展，江文若表示，台灣在半導體、資通訊的研發創新領先技術，將可為雙方創造互利的合作機會。

魏森柏克表示，台奧經濟均具創新及開放性，並在全球供應鏈中扮演重要角色。奧地利以穩健的總體經濟政策為基礎，致力於推動經濟成長、創新發展及充分就業。奧地利的研發經費占GDP比重達3.34%，位居歐盟第3。台奧雙方高度重視高科技創新，而奧地利在電子元件領域的總附加價值、就業人數和企業研發投入等指標均排名歐洲第1。

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經濟部貿易署表示，台奧自上屆會議簽署新創合作備忘錄以來，藉由組團互訪等方式，有效促進台奧新創生態系的交流和合作。雙方將持續結合經濟、文化和科學領域的長期務實合作經驗，深化台奧新創產業的鏈結。

貿易署表示，奧地利是台灣在歐盟第10大貿易夥伴，雙邊經貿與投資關係穩健發展。2023年台奧雙邊貿易總額為15億1825萬美元，兩國藉由產業優勢互補性，在半導體、資通訊、機械、自行車等領域緊密合作。（編輯：翟思嘉）1131205