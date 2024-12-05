東陽11月營收創新高 中興電創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）車用零配件商和重電廠陸續公布11月營收，其中東陽自結營收新台幣24.12億元，創歷史單月新高，中興電約22.74億元，創同期新高。

東陽11月營收月增6.7%、年增5.15%，累計前11月自結營收233.48億元，年成長7.5%。東陽說明，受惠第4季旺季市場動能，以及原廠委託製造（OEM）電動車布局，推升整體業績成長。

東陽指出，在板金、塑膠部品新設的生產線，即將投入生產，因應旺季訂單和客戶強勁拉貨需求。

東陽11月售後維修市場件（AM）自結營收17.02億元，年成長5%，自結前11月營收172.78億元，年成長10%，均創同期新高。東陽OEM事業11月自結營收7.1億元，年成長6.5%，創今年單月新高，自結前11月營收60.7億元，創6年來同期新高。

中興電11月營收月減2.13%、年增24.6%，累計前11月營收約232.57億元，年成長15.54%。

觀察今年，中興電先前表示，電機能源業績目標可年成長逾10%，中興電規劃到2026年，每年增加重電產能約20%。

中興電積極布局綠色創能和輸配電業務，預估到今年底比重可提升至76%。（編輯：張均懋）1131205