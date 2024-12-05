本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

東陽11月營收創新高 中興電創同期新高

2024/12/5 15:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）車用零配件商和重電廠陸續公布11月營收，其中東陽自結營收新台幣24.12億元，創歷史單月新高，中興電約22.74億元，創同期新高。

東陽11月營收月增6.7%、年增5.15%，累計前11月自結營收233.48億元，年成長7.5%。東陽說明，受惠第4季旺季市場動能，以及原廠委託製造（OEM）電動車布局，推升整體業績成長。

東陽指出，在板金、塑膠部品新設的生產線，即將投入生產，因應旺季訂單和客戶強勁拉貨需求。

東陽11月售後維修市場件（AM）自結營收17.02億元，年成長5%，自結前11月營收172.78億元，年成長10%，均創同期新高。東陽OEM事業11月自結營收7.1億元，年成長6.5%，創今年單月新高，自結前11月營收60.7億元，創6年來同期新高。

中興電11月營收月減2.13%、年增24.6%，累計前11月營收約232.57億元，年成長15.54%。

觀察今年，中興電先前表示，電機能源業績目標可年成長逾10%，中興電規劃到2026年，每年增加重電產能約20%。

中興電積極布局綠色創能和輸配電業務，預估到今年底比重可提升至76%。（編輯：張均懋）1131205

東陽
東陽：美若增關稅不是壞事 到明年首季業績看成長東陽前10月稅前獲利超越歷年表現 年增38%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.108
更多編輯台推薦新聞：