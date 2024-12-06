台灣50指數成分股調整 納入陽明刪除亞德客-KY

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）證交所今天公告與富時國際公司合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果，其中最受矚目，台灣老牌ETF元大台灣50所追蹤的台灣50指數，成分股新納入陽明，刪除亞德客-KY。相關成分股變動將自12月20日交易結束後生效。

其他台灣50指數成分股候補名單包括彰銀、長榮航、健策、新光金和萬海。如有指數成分股在下次定期審核前的期間被刪除，將以本次候補名單遞補。

除了台灣50指數，富時羅素（FTSE）依據資料審核結果，今天同時公告多檔指數成分股變動。

台灣中型100指數成分股納入AES-KY、亞德客-KY、康霈、神達、星宇航空、漢唐等6檔。同時刪除世紀鋼、台勝科、旺宏、美利達、華新科、陽明。

候補名單包括台灣精銳、群電、富世達、國產、國票金、金寶、亞翔、崇越、裕民、慧洋-KY。

台灣資訊科技指數成分股納入神達，刪除台勝科、旺宏、華新科。

台灣發達指數成分股納入AES-KY、康霈、星宇航空、漢唐。刪除世紀鋼、美利達。

台灣高股息指數成分股納入長榮航、長榮、興富發、華南金、材料-KY、上海商銀、東元、陽明。刪除遠東新、遠雄、台勝科、京城銀、潤泰金、中保科、華新。（編輯：潘羿菁）1131206