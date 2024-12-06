本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 證券

可成11月營收年增17.8% 勤誠年減32.6%

2024/12/6 19:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）金屬機殼廠可成今天公布11月合併營收約新台幣13.93億元，因特定客戶加速拉貨，月增1.4%，年增17.8%。伺服器機殼廠勤誠（8210）受到客戶專案設計變更及產品轉換調整影響，11月營收約12.09億元，年減32.6%。

可成今年前11個月累計合併營收162.14億元，年減4.9%，年減幅度持續縮小，反映終端需求逐漸回溫。

可成發布新聞稿說，時序趨近年終，新機出貨動能有望加溫；展望2025年，Windows作業系統升級與AI PC（人工智慧個人電腦）熱潮將引領另一波結構性成長，隨著整體產業復甦，可成內部的有機成長與策略轉型可望持續並進。

勤誠今年前11個月累計營收129.07億元，年增36.8%，續創歷年同期新高。

勤誠表示，11月營收表現主要受到客戶專案設計變更及產品轉換調整影響，部分專案需求將遞延至12月出貨，目前看到終端客戶AI（人工智慧）需求旺盛，除今年營收可創下歷史佳績外，對明年營運展望也維持正向信心。（編輯：林克倫）1131206

#AI
#可成
#勤誠
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
AI伺服器挹注 緯創、英業達11月營收登同期新高
172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：