聯發科11月營收月減11.49% 威盛創史上次高

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（中央社記者張建中新竹10日電）IC設計廠聯發科和威盛11月營收表現不同調，聯發科自結11月營收新台幣452.42億元，月減11.49%；威盛自結11月營收23.02億元，月增12.34%，創史上次高。

聯發科因10月天璣9400旗艦智慧手機晶片熱賣下，單月營收創下25個月來新高，達511.17億元，基期墊高；聯發科11月營收滑落至452.42億元，月減11.49%，仍較去年同期增加5.04%；累計前11月營收4889.02億元，年增25.43%。

聯發科10月及11月營收合計達963.6億元，法人估計已達成第4季營運目標的71.6%至76.2%，進度超前，預期第4季營運表現不排除有機會超越目標。

聯發科先前預期，天璣9400旗艦智慧手機晶片銷售可望強勁成長，將可抵銷部分消費性電子季節性影響，第4季營收將達1265億至1345億元，季減4%至季增2%；2024年美元營收成長率，將可優於原訂的14%至16%目標。

威盛在車載智能方案出貨暢旺，加上旗下特殊應用晶片（ASIC）威宏營運成長推升，11月營收達23.02億元，月增12.34%，年增28.68%，僅次於9月創下的26.49億元最高紀錄；累計前11月營收143.44億元，年增27.55%。

威盛先前指出，今年來接單狀況佳，客戶第1季至第3季預付貨款逐季創高，客戶訂單需求熱度可望延續到明年。（編輯：張良知）1131210