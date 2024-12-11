台積電和AI族群領跌 台股下挫221點失守23000點

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台積電和人工智慧AI概念股領跌，台股今天開低走低，電子零組件勁揚，大盤終場下跌221.45點，失守23000點。法人表示，農曆年前紅包行情仍可期，後續觀察川普關稅政策、美聯準會降息動向、產業界提前拉貨等變數。

甲骨文（Oracle）財測不佳重挫6.6%，輝達（NVIDIA）、台積電美國存託憑證（ADR）、超微（AMD）等指標科技股挫跌，台股走勢開低震盪，台積電和人工智慧AI概念股回檔，金融走弱，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑，大盤下挫逾200點，失守23000點，不過電子零組件勁揚，指數月線約22815點有支撐。

加權指數收22903.63點，成交值新台幣3279.77億元，電子股終場下跌1.05%，金融下挫0.42%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群挫跌0.41%，航運股跌1.61%，OTC指數跌0.17%，股價超過千元的高價股守住「十七千金」。

台積電今天收1045元，跌20元，跌幅1.88%，市值蒸發新台幣5186億元，鴻海跌破190元收189元，跌1.56%，日月光投控跌1.27%，聯發科收平盤1350元，台達電逆勢勁揚2.85%，人工智慧伺服器概念股廣達收287元，跌2.05%，緯創跌2.15%收114元，緯穎收漲1.85%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股11月修正格局大致消化完畢，內資持續進場，加上2025年台股企業獲利穩健，預期農曆年前做夢與紅包行情可期。

展望台股後市，魏永祥指出，觀察重點包括美國總統當選人川普關稅政策後續、美國聯邦準備理事會降息動向、美中對抗格局以及中國政府策略、產業界提前拉貨對明年第1季影響等變數。觀察類股股群，魏永祥建議可留意AI供應鏈、半導體、光通訊、電子零組件、重電等。（編輯：張均懋）1131211