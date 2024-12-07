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川普上任央行決策陷兩難 專家估12月利率連3凍

2024/12/7 08:13
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）央行將於19日舉行理監事會，市場普遍預期利率按兵不動，但這次決策或許是不得已而為之。專家直言，川普明年1月將強勢入主白宮，其關稅與移民政策將對貨幣政策帶來很大挑戰，稍有不慎，台灣就會踩到匯率操縱或貿易順差的紅線，「央行會左右為難」。

央行預計12月19日舉行第4季理監事會議，市場普遍預測央行利率「連3凍」。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超說明，國內經濟環境持穩，經濟成長率站穩3%之上，通膨率也在2%上下，推測台灣央行會打安全牌，利率按兵不動機率較高，直至明年上半年，升息可能性低、降息則言之過早。

不過林啟超也說，央行是「不得不」採取保守策略，因為美國總統當選人川普作風激進且難以預料，常常突襲式宣布新措施，政策效果需要時間觀察，如果此時政策上有較大變動，可能限縮未來的應變彈性。

「川普有很多政策，最影響貨幣政策的是關稅與移民」，林啟超分析，關稅將直接影響全球貿易動能，廠商成本增加，可能對美國聯準會（Fed）關注的就業市場帶來一定程度影響，傷及實體經濟；此外，關稅讓商品成本提升，也將衍生通膨問題。

林啟超表示，日前川普在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，加徵關稅幅度與先前他宣稱的內容有落差，後續事態發展難以預料，而且關稅拉高對就業市場、實體經濟的衝擊需要時間傳導，可能明年第2季甚至下半年才會反應，央行不敢掉以輕心，但也只能靜觀其變。

除了關稅，川普揚言對移民開鍘，後續效應不可小覷。

林啟超說明，川普大動作驅離非法移民，恐使美國勞動市場供需缺口擴大，又以服務業影響最劇，若薪資上漲、服務業通膨，不僅對Fed是很大挑戰，聯準會決策也一定會影響台灣。

林啟超進一步指出，台灣央行將面臨兩難，一方面，川普一定會對中國加徵關稅，中國如今內需疲弱、外需又受關稅衝擊，經濟必然受挫，當人民幣走貶，新台幣也會連動走弱；然而，近年台灣對美貿易順差快速擴增，央行近期報告也提到，台灣觸及美方3項指標的前2項檢視標準而被列為觀察名單，恐成常態。

林啟超表示，新台幣貶值不利於縮減貿易順差，但央行若調節匯率，又容易被美國以匯率操縱的名義盯上，「央行匯率政策怎麼因應？會不會讓貿易順差不容易改善？央行左右為難」。

不過中央大學經濟系教授邱俊榮認為，這個政經局勢動盪的時點，或許正是好時機，讓央行有餘裕靜下心來，審慎處理國內金融問題。

邱俊榮分析，川普帶來極大的不確定性，並引發通膨疑慮，在此情況下，美國聯準會貨幣政策必須更穩健，這也是市場部分人士預期降息已經告一段落，或是後續降息幅度有限的原因；當美國聯準會不會大動作調整貨幣政策，外溢效果就會減輕。

邱俊榮表示，匯率方面，早期台灣的經濟及出口結構，確實會有「貶值救出口」的策略，現在情況不同，出口表現亮眼的人工智慧（AI）及ICT相關產品，競爭力突出，已經和匯率沒有太大關係，「台積電現在根本不用管匯率」，而出口表現疲弱的傳統產業，則有成本壓力及環境因素，很難靠貶值救起來。

對央行而言，主觀層面，台灣產業競爭力、貿易結構已經發生很大轉變，客觀層面，美國緊盯操縱匯率的國家，邱俊榮認為，基於上述理由，央行不需要對匯率有太多著墨。

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邱俊榮表示，川普上任將增添政經局勢的變數，加上台灣仍是實質負利率，沒有降息空間，要升息也會投鼠忌器，憂心牽連過大，推測台灣央行貨幣政策態度是靜觀其變。

但邱俊榮提醒，央行不能只是被動觀察，應該趁此機會，積極處理國內房地產價格上漲衍生的金融問題，若擔心升息影響太大，也可以透過選擇性信用管制、調升存款準備率處理房市問題。（編輯：潘羿菁）1131207

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