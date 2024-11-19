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國泰世華銀：台灣今年經濟成長率達4% 明年站上3%

2024/11/19 17:42
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（中央社記者羅元駿台北19日電）國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天指出，看好台灣人工智慧（AI）晶片與資通訊等半導體業續旺，在民間投資與出口支撐下，預測明年台灣經濟成長率有望站在3%。他也預期台股、美股明年漲幅至少10%至15%，但成長表現與經濟成長率逐漸脫鉤，明年經濟表現猶如「亂世繁花」。

國泰金控今天舉行2025全球投資趨勢論壇，林啟超出席分享國泰世華銀對明年全球經濟與市場展望。

林啟超指出，台灣今年經濟成長率將達4%，明年有機會站在3%，不過消費力道會弱一點、回到疫情前的正常水準；民間投資會比今年好，主要是看好半導體需求大增並與出口呼應，整體外需、民間投資是明年經濟成長率的主要貢獻。

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林啟超進一步分析，產業復甦將分化明顯，電子零組件及資通訊產品今年前10月出口成長率近20%，與去年同期相比成長很多；不過，非電子產業表現較差，又遇中國產能過剩問題，傳產的去庫存狀況較辛苦。

林啟超也以「亂世繁花」形容明年的經濟表現，估明年台股和美股約10%至15%的成長空間。他也指出，股市成長率和經濟成長率數據逐漸脫鉤，全球都面臨到這樣的問題，導致民眾對經濟好轉較無感。（編輯：潘羿菁）1131119

林啟超
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