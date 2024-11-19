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國泰世華銀估Fed明年上半年有2碼降息空間

2024/11/19 13:22
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（中央社記者羅元駿台北19日電）國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天表示，美國聯準會的降息幅度將受到美國總統當選人川普（Donald Trump）的關稅與移民政策影響，估今年再降1碼（0.25個百分點），明年上半年還有2碼的降息空間。

林啟超今天以蛇影杯弓為題，發表國泰世華銀對2025年全球經濟與市場展望。

林啟超指出，美國硬著陸風險低，但根本問題是高利率影響復甦動能，中國是內需信心弱，不過財政刺激及金融做多措施避免進一步走弱；全球產業復甦則極為分化，未來將關注美國在貿易及地緣政治的作為，特別是對關稅與供應鏈的衝擊。

林啟超預估，美國聯準會（Fed）今年12月會降息1碼（0.25個百分點），2025年分別在3月和6月各再降息1碼，共有3碼的降息空間。

林啟超分析，2025年、2026年Fed的降息幅度將受2大因素影響，首先需留意川普政府的關稅政策對產業的衝擊，以及移民政策可能引發勞動力缺口，進一步推高通膨風險。不過他認為，川普的政策不會馬上造成通膨，至於台灣升息的可能性很低，央行利率按兵不動，重點會是不動產放款和房市管控。

林啟超指出，地緣政治將繼續重塑全球供應鏈，並列出今年前9月對美國貿易順差的國家，前5名依序為中國、墨西哥、越南、德國與愛爾蘭，台灣則排名第6，川普上台後一定會處理貿易、匯率利率問題。

林啟超指出，這些國家如果要解決對美貿易順差問題，可能要增加進口與減少出口，但減少出口較難，比較可能是企業直接赴美設廠，以及匯率升值。

林啟超說，整體而言疫後經濟呈現K型復甦格局，服務業與製造業輪動回升，有效減緩對整體經濟的衝擊，硬著陸風險已顯著降低。

林啟超表示，在科技業帶動下，美台股市明年皆有望持續受惠；然而美國作為全球最大消費市場，若高利率環境續行，將使借貸成本居高不下，可能進一步侵蝕美國消費力道，進而影響全球終端需求復甦。

林啟超指出，中國大舉救市措施能否有效提振內需有待觀察；同時，新一輪關稅戰風險已逐步升高，全球供應鏈重組趨勢日益明顯。（編輯：張均懋）1131119

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