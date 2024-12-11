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NCC第2次諮議會 新北餵藥案等內容檢舉案討論未決議

2024/12/11 15:09
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（中央社記者蘇思云台北11日電）NCC今天表示，今天諮議會議主要討論15件內容檢舉案，包含新北幼兒園餵藥案、王義川案等，不過要等召開正式委員會議且有傳播委員出席時才會決議，因此僅討論沒有決議，但內容檢舉流程仍會持續正常進行。

NCC今天舉行第2次委員諮議會議會後記者會，說明討論「廣播電視節目廣告諮詢會議」相關案件。

NCC發言人黃文哲表示，會議主要針對15個內容案進行討論，但考量許多案件仍涉及多元價值判斷，加上目前3位委員中並無傳播委員，因此僅討論案件內容沒有做決議，後續要等有4位委員以上才能正式召開委員會，同時要有傳播委員時再做決議。

國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案在12月1日正式施行，刪除延任條款後，NCC目前僅有3位委員，只能召開諮議會議，無法召開委員會議，不少案件因此無法審議。（編輯：林淑媛）1131211

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