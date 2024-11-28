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TaiwanPlus報導美選詞彙爭議 NCC：有損國家利益

2024/11/28 11:28（11/28 11:56 更新）
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（中央社記者王承中台北28日電）TaiwanPlus日前處理美國大選新聞，提及美國總統候選人川普是被定罪的重刑犯引發爭議。NCC主任秘書黃文哲今天表示，他個人初步的看法，此舉有損害國家利益；如果有民眾檢舉，NCC將依法啟動程序，交由內容諮詢委員會認定。

公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞，提及川普時使用「被定罪的重罪犯」詞彙引起爭議。公視發聲明指出，全球公媒皆普遍使用這詞彙，這次爭議是用在不當敘述脈絡。

立法院交通委員會今天審查114年度行政院公共工程委員會單位預算、國家通訊傳播委員會（NCC）單位預算，邀請工程會主委陳金德、NCC主秘黃文哲列席報告，並備詢答。

國民黨立委林沛祥指出，TaiwanPlus把川普稱為是「被定罪的重罪犯」，這真的是貽笑國際，以專業的角度來看，這樣的言語是否已造成國家利益的損害。黃文哲表示，他個人初步的看法，有損害國家利益。

林沛祥詢問，對於公視、TaiwanPlus，NCC是否要做出裁罰。黃文哲表示，廣播電視法中有規定，廣播、電視節目內容，不得妨害公共秩序或善良風俗，但目前沒有收到民眾的檢舉。

林沛祥說，所以沒有檢舉就不用裁罰。黃文哲指出，NCC只是做事後的監督，並不是事前的審查，目前只有透過民眾檢舉，假設有民眾檢舉，就會依照程序，交由內容諮詢委員會去認定。

林沛祥表示，希望未來可以盡量杜絕這樣的事情，全世界假消息充斥，對於外媒傳來帶有歧視、傷害國家利益的言論，應該第一時間制止，如果再有這樣的烏龍情況發生，外交部就不用幹了。

黃文哲指出，NCC有編列相關的預算，定期會邀請媒體從業人員過來，就製播內容跟查證技術進行加強訓練。（編輯：張良知）1131128

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