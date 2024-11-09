TaiwanPlus報導美國總統大選惹議 公視下架影片
2024/11/9 15:24（11/9 15:49 更新）
（中央社記者洪素津、賴于臻台北9日電）公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞時，提及總統候選人川普是被定罪的重刑犯引發爭議。文化部長李遠認為事情嚴重；公視也發布聲明表示影片確有不妥，討論後確定下架。
公視TaiwanPlus近日為美國總統大選做了一系列的報導，其中在報導中提及候選人川普（Donald Trump）涉及刑事定罪，候選人賀錦麗（Kamala Harris）可能是第1位女總統等內容，引發不少批評聲浪，TaiwanPlus經檢視後認為該則報導對2位候選人描述，確有不妥之處，為避免爭議，經內部討論後，已將該則報導暫行下架。
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公視在聲明中提及，TaiwanPlus已即刻啟動內部機制，檢討審視採訪規劃作業與核稿程序，也要求新聞掌握公共媒體原則，客觀公正平衡報導。
而對於TaiwanPlus報導提到美國總統當選人川普是重刑犯一事，李遠今天出席國家人權博物館「焠志求真－蔡寬裕先生紀念會」前受訪指出，第一時間了解新聞內容後，文化部當晚就轉告公共電視集團事情非常嚴重，而獨立經營的公視，經過評議制度討論後，便將新聞下架。（編輯：龍柏安）1131109
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