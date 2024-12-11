國發會深化台印AI人才合作 台積電輝達提供職缺攬才

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）國發會為了強化台灣在人工智慧（AI）的產業優勢，規劃深化對美國矽谷、印度的人才交流，12月2日至8日組團赴印度班加羅爾，建立當地人才網路，廠商也對此表達高度興趣，台積電、輝達等知名廠商均提供職缺。

國發會今天發布新聞稿表示，12月2日至8日攜手數位發展部、台達電子、瑞昱、羅技、輝達（NVIDIA）、台北市電腦公會（TCA），以及台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學等，組團赴印度班加羅爾（Bengaluru），推動AI產業台印人才交流。

國發會表示，這次共辦理人才博覽會3場次，參與人數超過2000人，此行積極布建印度人才網絡，已與當地20所大學建立連結，並見證台大印度校友會成立。

為了充實AI、半導體等重點產業發展所需人才，國發會盤點台灣業者人才需求樣態，運用大數據分析國際人才分布情形，發現美國矽谷、印度班加羅爾是AI、半導體人才最多的2個區域；除了這次印度活動，預計明年1月率團赴美，推動雙邊人才合作與交流。

國發會主委劉鏡清表示，將針對美國矽谷、印度班加羅爾2地，進行線上、線下全方位引進人才

國發會表示，此行與印度班加羅爾RV College of Engineering、BMS College of Engineering、Presidency University等3所以工程學院為主的大學合作，辦理就業及就學博覽會3場次，透過台灣大學等3所學校分享校園特色、留學資源，鼓勵印度學子來台求學。

此外，台灣有9家廠商參與提供職缺，包括台達電、台積電、瑞昱、威剛、叡揚、耀登、力成、輝達、羅技等。當地台商、在台台商及外商均表示對國際人才有積極需求，且認為印度人才市場開發潛力大，可優先爭取來台就學，增加來台、留台的可能性。

國發會說明，印度班加羅爾是美國以外的AI及半導體人才重鎮，此行已與印度班加羅爾的學校建立初步連結，未來將深化合作項目及擴大範疇，建構人才交流合作平台，拓展印度人才網絡，並積極宣傳台灣產業發展現況、生活環境，以及國發會Talent Taiwan國際人才服務及攬才中心等，將精準鏈結印度人才，協助介接台灣企業及學校需求，打造完整印度人才輸送與支持體系。（編輯：楊凱翔）1131211