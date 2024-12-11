市場靜待美公布通膨數據 亞股走勢分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港11日綜合外電報導）亞股今天收盤走勢分歧，市場聚焦美國今天即將公布的最新通膨數據。聯邦準備理事會（Fed）下週將召開決策會議，通膨將成為關鍵參考數據。同時，投資人也關注中國最新振興經濟措施。

法新社報導，韓國股市今天延續前一天的反彈漲勢，儘管韓國總統尹錫悅一度短暫實施戒嚴引發政治動盪，導致韓元兌美元匯價一度貶至約2年低點。

近幾週來，市場接連受到川普（Donald Trump）再度當選美國總統、韓國戒嚴風波，以及敘利亞阿塞德政權垮台，加上中國經濟疑慮等因素影響，投資人現在得以暫時喘口氣。

華爾街三大指數前一個交易日都收跌。分析師指出，投資人在美股接連創新高後了結獲利。市場焦點放在今天稍晚將公布的消費者物價指數（CPI）。

儘管外界預料消費者物價指數將出現些微攀升，但市場仍強烈預期聯準會下週會議將決定連續第3度降息。

資產管理公司Nuveen投資長馬里克（Saira Malik）指出：「年終假期氣氛濃厚，就像世界各地的小朋友期待耶誕老公公的特別禮物，股市也期盼聯準會送來降息大禮。」

然而，在市場預期川普計劃減稅、鬆綁管制和提高關稅恐引燃通膨的疑慮下，有人認為貨幣政策決策者明年降息次數恐將低於預期。

上海股市今天收漲，香港股市則是先漲後跌。威靈頓和雅加達等股市收高；雪梨、新加坡、曼谷、台北和馬尼拉股市挫跌；日股則近乎持平作收。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1131211