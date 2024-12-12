TPCA：PCB產業第4季備貨保守 台商成長動能受限

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（中央社記者吳家豪台北12日電）台商印刷電路板（PCB）全球產值今年第3季受惠於旺季效應、主流終端產品的溫和復甦，以及人工智慧（AI）基礎設施規格提升和低軌衛星市場的推動，海內外總產值達到新台幣2271億元，年增9.6%，季增19%。

展望第4季，台灣電路板協會（TPCA）指出，受蘋果手機銷售不如預期及國際情勢的不確定性影響，市場觀望情緒濃厚，終端與下游在備貨上仍趨於保守，整體成長動能受到限制。

TPCA預估第4季台商電路板全球產值將達2090億元，年減1.2%；2024年總產值預估將達8083億元，年增5%。

TPCA今天發布新聞稿表示，在美國大選後，全球關注川普新政對全球電子製造業的影響，政策衝擊至今雖尚未明朗，但預估其美國優先的主張，將以關稅壁壘促使製造業及工作機會回流美國，並可能對中國大陸採取更強硬立場，以減少貿易上的依賴。因此，電子零組件海外擴廠的規模與速度可能由保守轉向積極，並讓電子製造服務（EMS）與零組件供應鏈更重視美國的投資。

TPCA表示，台商PCB企業訂單以美系客戶為主，雖然在中國製造的比例仍超過6成，但台灣廠區持續投入高階製程，隨著2025年東南亞新產能陸續開出，有望降低地緣政治風險，並持續受惠於美國對於機敏性終端產品的需求。

TPCA分析，2024年被視為AI發展至邊緣（Edge）端的開始，邊緣端性能的提升，將降低對雲端的依賴。隨著2025年AI Edge端規格的提升，受惠的電路板廠商將更多，且通膨壓力減緩，將推動全球消費支出優於2024年。

整體而言，TPCA認為，2025年台商全球電路板生產規模將以5.7%的成長幅度持續擴張，總產值將達8541億元。（編輯：張良知）1131212