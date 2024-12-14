藥妝店鞏固版圖 採變形策略出招推差異化店格

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（中央社記者何秀玲台北14日電）台灣三大藥妝店包括龍頭屈臣氏、康是美和寶雅，三商家購旗下三友藥妝Tomod’s上演肉搏戰，鞏固版圖。以店數來看，屈臣氏店數最多，康是美和寶雅緊追在後，隨疫後美妝需求大增，採取變形策略推出差異化店格，已成未來趨勢。

藥妝店主管表示，面對疫情後消費者的需求改變，客群更為分眾，通路無法再像過去僅靠單一店型搶客，藥妝三大通路因此成為「變形蟲」，必須針對不同商圈和不同客群，讓店舖不斷變形，共同搶食新台幣2000億元藥妝市場大餅。

屈臣氏今年啟動改裝店計畫，目前針對全台5家重點門市進行改裝，其中國際旅客經常造訪，位於西門町商圈的西門旗艦店，看好國際旅客造訪人次回升，因應觀光需求，屈臣氏啟動改裝計畫，於本月初開幕。

台灣屈臣氏董事總經理黃艾知日前表示，目前屈臣氏全台共有580店，也將店舖區分為目的型美妝、都會型美妝、都會住宅門市、在地門市4大類型，預計明年上半年可達600店。

康是美為統一集團旗下美麗事業，康是美目前店數約490家，緊追屈臣氏之後；去年康是美營收新台幣148.9億元，從今年前3季獲利來看，稅後純益3.79億元，年增14.8%。

統一集團美麗事業董事長高秀玲去年曾表示，將加強一對一專業彩妝師服務，除了30至50坪的店舖之外，開展百坪旗艦店將是重點，朝「都市小百貨」方向努力。

今年統一頻開出千坪大型複合店，例如今年4月開出占地近1500坪的首家新世代複合商場，即進駐康是美；今年10月開出第2家千坪大型複合店「ZEELAND-MARK」，也結合7-11、康是美等6大品牌，都可看出高秀玲將康是美轉型成為生活大店的企圖心。

另外，近年康是美除了販售藥妝，也開始加入零食、襪子等多樣化商品，被市場認為是向寶雅宣戰。

高秀玲2022年曾喊出康是美要開出100家藥局，要讓民眾持處方箋至藥局領藥，去年6月宣布已達標。

寶雅不販售藥品，主打一站式購足的美妝雜貨通路，截至今年11月底止共有409間。

寶雅表示，未來將藉由3種不同店型，一般店、店中店和美妝店，持續展店提升市場滲透率。透過賣場陳列優化，提升實體店面的顧客體驗，並提供多品類、多選擇且具高性價比商品，為品類發展核心。

寶雅指出，店鋪會根據當地商圈特性，藉由門市改裝策略，打造符合需求的空間；商品方面，除了提升品類深度與廣度之外，寶雅持續發展自有品牌，以累積品牌知名度。

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三友藥妝Tomod’s為三商家購旗下小金雞。三友藥妝表示，今年11月在林口三井Outlet二館開設全新健康強化型藍標店，這是品牌持續拓展健康生活版圖的重要一步。藍標店以深藍色招牌為特色，突顯健康形象，目前Tomod’s全台門市已增至17家。

展望未來，三友藥妝明年將持續拓展北部市場，將進駐多個大型商場，其中4月確定將開設於三井LaLaport台北南港店，衝刺營收。（編輯：張均懋）1131214