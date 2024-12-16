台化股價跌破3字頭22年來首見 洪福源看後市保守

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）台塑四寶近期股價賣壓沈重，台化今天一度跌破3字頭，創2002年底以來近22年低點。展望後市，台化董事長洪福源認為，美國總統當選人川普上台後，貿易戰結果難以預測，導致石化產品價格回升困難，石化景氣要等到農曆年後才能看得比較清楚。

受中國石化產能過剩影響，台塑四寶今年獲利大縮水，包括台塑、南亞、台化和台塑化，今年前3季合計稅後純益新台幣76.42億元，比起去年同期的452.72億元衰退83.1%，股價跟著直直落。

繼台塑上週收盤跌破40元大關，創2002年以來新低。台化今天盤中股價也閃見2字頭，一度摔落至29.95元，為近22年首見。

洪福源觀察近期石化景氣概況，他表示12月接近農曆春節，受需求影響，市場備貨一般，台化持續分散市場及拓展差異化產品，希望12月至少能維持11月的產銷量。

價差方面，由於中國經濟持續低迷，且中東局勢多變，售價預估震盪偏弱，估12月合併營收與11月相當。第4季市場需求疲軟，估台化合併營收將比第3季減少。

至於明年看法，洪福源表示中國經濟下行，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，以致於在市場上起不了作用，原油價格悲觀，且川普上台後貿易戰結果難以預測，石化產品價格回升困難，必須等農曆年後才能比較看得清楚。（編輯：張均懋）1131216