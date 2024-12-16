新光信義傑仕堡委由晶華管理 潘思亮看旺商務客來台

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（中央社記者江明晏台北16日電）「新光信義傑仕堡」再度委由晶華酒店經營管理，晶華董事長潘思亮表示，目標營收雙位數成長，住房率將提升到95%，台灣有AI人工智慧、半導體，看好國際商務客來台商機，且台灣房價是北亞最低，有很大成長空間。

新光人壽與晶華國際酒店集團今天攜手宣告，位於信義區的酒店式租賃物業-新光信義傑仕堡，在暌違10年之後、再度委由晶華酒店經營管理。

晶華說明，新光信義傑仕堡在2005年開幕之初，是由晶華負責經營管理，近期回歸晶華旗下酒店式豪宅管理，房型從18坪至150坪，目前的出租率超過8成3，平均每坪月租金接近新台幣3200元，租約平均1.5年，住戶組成包括駐台使節及代表、跨國企業派台主管、金融及科技新貴，也包括因重大建設案，需要長期在台工作的工程師及顧問群，國內外租客占比各半。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，2005年接下傑仕堡的經營管理案後，為集團開啟新的發展契機，晶華在豪宅管理領域積極發展，陸續管理上海豪宅湯臣一品、歐洲黑山港的麗晶豪邸、美國波士頓的麗晶海景豪邸、以及富國島麗晶酒店的品牌別墅。

針對此次的委託經營管理合作案，新光人壽副董事長洪士琪表示，希望為新光信義傑仕堡注入新動能，強化品牌形象，並吸引更多有長租需求的客戶入住，進一步提高整體出租率，推升營運績效成長。

潘思亮表示，目標「新光信義傑仕堡」營收可雙位數成長，住房率提升到95%，未來幾個月將陸續推出相關策略，期待與新光人壽延續合作夥伴關係，攜手發展更多項目。

他受訪時表示，看好國際商務客來台，因為台灣有AI、還有半導體，以商務旅遊而言，台灣的房價是北亞地區最低的，看好這部分有很大的成長空間，更認為五星級房價會往上成長，除了商務客，也受惠海外觀光客來台，「目前真的是低點」。

展望明年觀光動能，他表示，今年國人出境需求高漲，受到日幣貶值以及報復性出國潮，明年預估會正常化，國際觀光客入台會增加。

潘思亮也表示，目前正在尋覓機會進駐信義區，但還沒有具體計畫，他也認為飯店的坪效收益，還是遠低於其他資產規劃，「蓋飯店可能划不來，除非口袋夠深」。（編輯：楊凱翔）1131216