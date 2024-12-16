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Gogoro：持續推動四大領域組織變革

2024/12/16 22:16
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）睿能創意（Gogoro）今天晚間表示，持續推動管理、開發、營運、營業四大領域的組織變革，實現更穩健的發展與規模化的成長。

Gogoro指出，將更專注打造滿足客戶需求的產品與服務，精進Gogoro核心競爭力，獲得市場認可。

Gogoro表示，將透過明確的策略指引、具體的指標、切實可行的規劃來強化公司治理，確保成本效益與獲利增長。

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媒體今天晚間報導，Gogoro新經營團隊歷經3個月與各部門、管理團隊及董事會密切溝通，初步達成共識，進行第一階段優化，組織重新調整為四大中心，各中心並設置財務人員進駐，藉此強化財務管理。

Gogoro在9月中旬宣布，創辦人陸學森辭任董事長暨執行長一職，董事會推選潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任Gogoro董事長，原Gogoro台灣總經理姜家煒接任Gogoro代理執行長。（編輯：張良知）1131216

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#陸學森
#姜家煒
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