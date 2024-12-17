引導保險資金投入 財長：擬推公建金融商品等3措施

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（中央社記者張璦台北17日電）為促進保險資金擴大投資台灣，財政部長莊翠雲今天表示，財政部將提出包括輔導中央與地方發行永續債，增加公共建設相關金融商品等3大措施，積極引導保險資金投入產業發展及公共建設，提振民間投資。

莊翠雲今天出席自由時報主辦的2024保險論壇，以「如何促進保險業資金擴大參與公共建設」為題進行專題演講。

莊翠雲表示，為落實推動總統賴清德「國家希望工程」施政主軸，政府將積極引導國內外資金回流，投入國內產業發展及公共建設。

莊翠雲指出，據財政部統計，102年至112年民間參與案件1262件，投資金額達新台幣1兆4665億元，其中保險業投資37件，金額3244億元，占民參案件總金額僅約22%，顯示保險業在參與國內公共建設方面，仍有相當發展空間。

莊翠雲說，行政院設置經濟發展委員會，推動創新經濟、均衡台灣及包容成長，透過兆元投資國家發展方案加碼投資台灣，且建構6大區域產業及生活圈，推動140項有關水電、交通、居住、教育、醫療、淨零及文化等設施，促進創新產業發展及均衡多元生活圈。

莊翠雲表示，在政府財政資源有限下，如果能引進民間豐沛資金，尤其是穩定的保險資金，共同推動相關公共建設，勢必能提升公共建設辦理速度，同時，提供民眾更優質且多樣的公共服務，也能使保險資金等根留台灣，推升國內經濟成長，創造多贏局面。

為引導壽險業資金等擴大挹注國家建設，莊翠雲指出，財政部持續優化民間投資參與公共建設環境，現已修正促參法，擴大民間參與公共建設類別，增訂政府有償取得公共服務，使民間投資者能有長期穩定金流，並新增履約爭議調解機制，快速、有效解決問題，讓辦理流程更嚴謹，提升作業效率。

莊翠雲表示，近期財政部、國發會、金管會共同研提兆元投資方案，財政部負責此方案的「創新促參推進機制」主軸，盼解決促參執行實務面遭遇困境與相關問題。

莊翠雲說，過去與保險業接觸時，保險業表態願意投資台灣，但面臨案源太少、規模太小等問題，因此政府將主動出擊，首先，打造政府與民間合作提案創新機制，在政府端，中央部會（含國營事業）所提新興計畫，須優先評估是否採用促參方式辦理，確保從源頭控管並擴大促參案源。

同時，在民間端，莊翠雲說明，將積極受理民間提案建議，並協助媒合政府機關參採辦理，透過雙向互動提案機制，期使促參案件來源與數量明顯提升，擴大商機。

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第二，加速排除促參執行與法規所面臨問題，她進一步表示，透過設置行政院層級促參推動專案會議，及下設促參工作小組與法規調適小組，負責促參審查及法規調適，並新設「促參推進專案辦公室」及單一服務窗口，負責管理營運促參提案平台，辦理提案彙整、篩選、分析、推動與管考等工作，另受理政府機關與民間的提案、諮詢與輔導，確保案件順利推展。

此外，對於兆元投資方案中的「增加公共建設相關金融產品」策略主軸，莊翠雲指出，將強化推廣政府永續債券，落實與金管會、證券櫃檯買賣中心3方聯繫機制，輔導中央部會、地方政府研議發行政府永續債券，增加公共建設相關金融商品，擴大投資標的，吸引保險資金投資。（編輯：林淑媛）1131217