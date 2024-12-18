王品明年招募1200人 砸億元調高起薪最高達7%

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（中央社記者江明晏台北18日電）王品集團今天宣布，2025年元旦起，調升品牌正職起薪及計時員工時薪，計時員工時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為新台幣3萬5800元起，品牌調幅最高7%，年度調薪人事成本初估增加億元，全年預計釋出1200名職缺。

根據人力銀行調查，達9成3上班族考慮在農曆年前換工作，年前轉職最受青睞行業，餐飲住宿與休閒旅遊業因為加薪幅度大，成為轉職首選。

搶攻農曆年後轉職潮，王品集團今天宣布調高起薪，2025年元旦起，計時員工時薪加全勤津貼210元起跳，依品牌不同調幅2%至10%，時薪含全勤津貼最高220元，而鍋物品牌「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋」、「嚮辣」加全勤獎金、夜間津貼，時薪最高可領255元。

針對正職起薪，王品說明，起薪含全勤調升為新台幣3萬5800元起，無經驗也可，品牌調幅最高7%；以鍋物及燒肉品牌為例，正職起薪加全勤則調升至3萬8200元。

王品表示，5大鍋物品牌全年預計招募100名內外場儲備幹部，儲備店長、主廚起薪4.5萬元起，培訓7個月通過考核，有機會挑戰加薪2.5萬元，月薪資突破7萬元。

王品進一步說明，年度調薪人事成本初估增加億元，全年預計釋出1200名職缺，招募職缺以燒肉、火鍋品牌為主。

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王品說明，正職員工每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪3次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，晉升為店長有望挑戰年薪百萬。

此外，王品一年一度的尾牙共3場席開千桌、超過萬名員工參加，抽獎總金額超過千萬元；王品集團並攜手瑞典家居品牌IKEA，於年底前完成3間員工休息室、三重宿舍改裝及「享鴨」高雄裕誠店宿舍改裝，2025年集團預計再改造20間員工宿舍。（編輯：林淑媛）1131218