良得電前3季獲利年減33% 低軌衛星挹注明年新動能

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）連接線廠良得電今年前3季稅後純益新台幣1.69億元，較去年同期衰退33.4%，每股純益1.13元。良得電已打進低軌衛星供應鏈，可望為明年營運挹注新動能。

良得電今天舉行法人說明會，良得電今年獲利下滑，主要受到越南廠生產尚未提升，造成人工成本、製造費用增加不少，加上原物料大幅上漲影響毛利。客戶方面，電動汽車線景氣下滑，以及主要開發的高毛利產品有所延誤，都影響整體獲利表現。

展望2025年，良得電表示，明年變數較多，特別是美國關稅政策影響相當大，後續需要觀察。良得電將著重高階伺服器、車用、智能設備、低軌衛星、移動設備等研發方向，利用產品組合、高附加價值產品，期望營收及毛利率能恢復成長。

在低軌衛星供應鏈方面，良得電打進1家美國已經在營運中的低軌衛星公司，產品從今年第4季開始小量供貨，預計明年第1季會拉高出貨比重。

另1家美國網路電商發展低軌衛星公司，良得電為主要供應商，目前也開始試產，最大成長動能預計落在2025年上半年，可望為明年營運挹注新動能。

至於越南新廠，目前產能規劃為每月80萬至130萬件，已通過ISO系列及安規認證，多家客戶已審廠，未來規劃主要產品應用在遊戲機、低軌衛星、智慧移動裝置、高端編織線等。（編輯：張良知）1131218