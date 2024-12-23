南電：明年業績成長兩位數 載板新品訂單可期

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）IC載板大廠南電今天預期，2025年業績目標年增兩位數百分比，明年第1季訂單可季增，預期明年首季業績可年增，南電布局高階內埋被動元件式載板和玻璃基板，一般電路板切入無人機和低軌衛星應用，BT載板新品明年訂單可期。

南電下午受邀參加券商舉行法人說明會，發言人暨副總經理呂連瑞表示，近2年營收衰退，主要是地緣政治和美中貿易戰衝擊，觀察今年前3季營運，首季已是谷底，第2季至第3季逐季成長，前3季受網通產品需求疲弱，影響營業利益，前3季受客戶專注發展生成式人工智慧影響，購買網通設備預算減少，使得營收比重減少。

展望第4季和2025年，呂連瑞預期第4季會比原先評估好一些，預估2025年營運可好轉，業績目標比今年成長兩位數百分比，目前看明年第1季訂單比今年第4季好一些，預期明年首季業績會比今年第1季佳，今年12月至明年第1季員工加班情況比今年前3季好。

觀察產品應用，呂連瑞表示，今年6月客戶推出AI PC邊緣運算產品，今年換機潮開始發酵，預期明年出貨穩定，南電持續切入相關應用載板；網通應用800G交換器載板等高階產品第3季開始出貨，新路由器產品陸續推出；消費電子遊戲機和手機明年會有新架構，車用產品維持基本量，南電持續切入自動駕駛輔助系統（ADAS）和電源應用載板。

呂連瑞指出，南電也持續布局高效能運算（HPC）相關現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）和特殊應用晶片（ASIC）晶片用高階載板，預期明年出貨持續成長。

呂連瑞表示，在ABF載板，南電布局高速運算中心、AI伺服器和資料中心等應用高階內埋被動元件式載板，南電也研發玻璃基板，產品持續與客戶合作測試中。

在BT載板，呂連瑞指出，今年開發4項產品，首先是整合電容BT載板，明年可應用在手機觸控式按鈕應用，第二是整合邏輯、電源管理等的車用單一控制晶片模組，第三是無核心基板，應用在智慧眼鏡產品，已交給客戶試產中，第四是大電流載板，應用在快速充電產品，預估明年這4項新產品有機會新增訂單。

在一般電路板，呂連瑞表示，南電積極布局低軌衛星和無人機產品外，也持續強化遊戲機應用產品。

法人問及南電轉投資台塑集團股票收益狀況，呂連瑞指出，目前對南電損益無影響，持續長期投資布局。（編輯：張均懋）1131223