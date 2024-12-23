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外資上週賣超529億元 逆勢低接傳產股

2024/12/23 16:01
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（中央社記者曾仁凱台北23日電）受到美國聯準會（Fed）預告明年可能放緩降息影響，台股上週下跌510.23點或2.22%，失守半年線。根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣529.58億元，但逆勢低接傳產股。

上週外資自集中市場買超前3名上市公司為遠東新5萬9978張、華新4萬4076張及亞泥3萬4469張。

值得注意的是，受大陸產能過剩影響，近期台塑四寶股價頻頻破底，吸引外資逢低承接，上週買超南亞1萬1054張、台塑9017張，分居買超榜第11和第15位。

外資上週賣超前3名上市公司為凱基金16萬1061張、陽明11萬3661張和群創9萬7328張。

根據證交所統計，今年初至12月20日止，外資累計在集中市場賣超7439.34億元；外資總持有股票市值為32兆5381億元，占全體上市股票市值45.07%。（編輯：張良知）1131223

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