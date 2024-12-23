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鴻海集團加碼26.9億元 增資中國鄭州新能源電池事業

2024/12/23 20:29
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海今天晚間公告，集團加碼人民幣6億元（約新台幣26.9億元），轉投資中國大陸河南鄭州富士康新能源電池。

鴻海指出，為長期投資，透過子公司鄭州鴻富錦精密電子注資富士康新事業發展集團，再由富士康新事業發展集團投資鄭州富士康新能源電池，將分階段注資，首次注資人民幣3.5億元（約新台幣15.7億元）。

中國媒體先前報導，鄭州富士康新能源電池公司經營範圍包含電池製造、電池銷售、汽車零組件研發等業務。

研調機構TrendForce先前分析，鴻海深化布局固態電池，可能先在電動二輪車市場練兵，累積實力，前期將主要透過與電池製造商合作，同時切入製造環節，並結合鴻海集團在電動車的製造業務，再逐步建立包括材料、電芯和電池包在內的電池供應鏈。

根據資料，富士康新事業發展集團去年12月也成立河南富士康新能源汽車產業發展公司，主要布局電動車關鍵零配件製造、整車銷售、電動車電池回收利用等業務。（編輯：楊蘭軒）1131223

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