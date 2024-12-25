Eutelsat OneWeb推下一代衛星 邀台灣參與投資

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（中央社記者蘇思云台北25日電）數發部強化通訊韌性與衛星業者Eutelsat OneWeb合作，根據數發部報告指出，Eutelsat OneWeb預計2030年推出下一代低軌衛星系統，邀請台灣參與技術投資。不過日前Eutelsat OneWeb遭質疑有中資持股，業者說明，因公司為公開上市，無法避免他人投資，確實有少數股東為中資身分，但在董事會無席位或實質控制權。

根據數發部公務出國報告，數發部政務次長闕河鳴在11月24日至12月2日率團出訪英國及法國，參訪英國創新科技部、英國外交及國協事務部、英國皇家聯合軍事研究所與英國皇家國際事務研究所，也到Eutelsat OneWeb位在法國的總公司與英國的技術總部，聚焦數位民主、低軌衛星與通訊韌性與資安等3類議題。

數發部也向英國介紹目前推動的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」。

數發部官員表示，這次跟Eutelsat OneWeb了解在台灣提供的低軌衛星通訊服務現況及下一代衛星技術布局規劃，也確認業者當初承諾。

數發部2023年中曾到英國OneWeb總部參訪，不過，後來法國歐洲通訊衛星公司（Eutelsat）跟英國低軌衛星通訊業者OneWeb在2023年9月合併。Eutelsat OneWeb團隊表示，合併後成為全球首家同時擁有同步軌道（GEO）與低軌道（LEO）衛星的服務提供者，目前擁有35顆GEO衛星及654顆LEO衛星。

數發部官員說明，Eutelsat OneWeb也強調3大承諾，包含軟、硬體元件都會注意是否有國安疑慮，接受器不包含中國製品，再者，網路流量不會經過中國，未來也沒有在中國或俄羅斯設置地面基礎設施的規劃，確保衛星網路的通訊安全。

數發部官員指出，Eutelsat OneWeb團隊強調合併後英國政府仍持有10.9%股權並保有商業政策決策權，法國政府也有持股。由於公司屬於公開上市公司，無法避免他人投資，因此有些微中資持股，但股權比例很低，董事會實際上並無席位或實質控制權。

Eutelsat OneWeb日前來台參與台灣國際太空年會時強調，法國與英國政府是公司股東，背後有民主政府支持，這也是服務獲得其他許多國家與台灣信任的原因。

數發部指出，Eutelsat OneWeb提到正積極規劃下一代低軌衛星系統，預計2030年推出，將採用衛星間鏈接技術，降低地面基礎設施需求，並邀台灣考慮參與下一代低軌衛星的技術投資與合作，提升台灣供應鏈進入國際市場的機會。

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外界關注設置地面站議題，數發部說明，可能著眼下一代衛星，持續跟業者討論中。

Eutelsat OneWeb團隊也分享全球網路規劃，目前台灣的低軌衛星服務仰賴位於南日本、泰國及關島的地面站（Satellite Network Portal, SNP）。公司3月底啟用關島地面站，提供台灣大部分地區的衛星服務，9月南日本地面站完成啟用後，擴展服務範圍，12月泰國地面站正式運行後，將實現台灣全島及離島地區的全天候覆蓋。（編輯：潘羿菁）1131225