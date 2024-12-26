台股漲26.81點
2024/12/26 13:49
（中央社台北26日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲26.81點，為23246.94點，漲幅0.12%，成交金額新台幣3013.93億元。
加權指數開盤為23276.08點，盤中最高23320.62點，最低23241.94點；不含金融股指數20312.17點，漲25.23點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.09%、食品股跌1.05%、塑化股漲0.12%、紡織股漲0.14%、機電股漲0.18%、造紙股漲0.22%、營建股漲0.21%、金融股漲0.04%。
委買張數1994萬5294張，委賣張數1112萬3305張，成交張數570萬9979張。
收盤時上漲490家，下跌422家，持平139家。
成交量前5名個股為佳能、友訊、泰金寶-DR、廣宇、長榮航。
漲幅前5名個股為興能高、宏達電、玉晶光、揚明光、毛寶。
跌幅前5名個股為喬山、佳能、氣立、所羅門、穎漢。1131226
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