財部國有房地包租 明年首季推34戶擴及非六都

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（中央社記者張璦台北26日電）提高租屋市場供給，財政部推動國有房地包租，明年預計公告4批，第1批釋出5標34戶，包含桃園市10戶、台中市11戶，以及擴及非6都的苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶，將在3月20日辦理開標作業。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，將優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

財政部國產署副署長王彩葉今天在例行記者會表示，自民國112年3月起推動國有房地包租制度，至今合計公告225戶，包含112年87戶、113年138戶，標脫158戶，包含112年65戶、113年93戶，標脫金額總計新台幣1863萬餘元。

王彩葉說，經分析，113年度較112年度標脫戶數增加28戶，年增率達43%，標脫金額增加740萬餘元，反映此制度足具市場性。

王彩葉指出，標脫158戶中，現在已有56戶完成修繕轉租給民眾，以台北市標的居多，台中市、高雄市也有。

王彩葉表示，114年度將繼續辦理預計公告4批，訂於114年1月21日公告當年度第1批國有房地包租標的共5標34戶，除直轄市的桃園市10戶、台中市11戶外，也擴及非6都的苗栗縣3戶、屏東縣5戶、台東縣5戶，明年3月20日辦理開標作業。

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她也提醒，提醒包租業者投標前應先參閱投標須知，備齊相關投標應備文件，尤其是須加入標租房地所在地同業公會並檢附有效的會員證書影本、代表人身分證明文件影本等，以免形成無效標。

王彩葉也表示，國產署將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求，並透過公私部門協力合作，共同推動公共政策及落實國有資產永續發展的目標。（編輯：楊凱翔）1131226