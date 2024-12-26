金管會放寬財管2.0申請門檻 估開辦銀行至少增5家

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（中央社記者謝方娪台北26日電）打造亞資中心，金管會研議放寬銀行申請財管2.0業務門檻，刪除管理資產規模（AUM）限制，估有3家有意開辦財管2.0但AUM未達標的銀行可望受惠，加上另2家符合原訂門檻、已遞件申請的銀行，開辦財管2.0家數至少將增5家。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年11月底止，共12家銀行獲准開辦財管2.0，高資產客戶數達1.15萬人，AUM合計新台幣1兆3787億元。

金管會今天公布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」部分條文修正草案，預告期定為14天。為將台灣打造為亞洲資產管理中心，金管會研議鬆綁財管2.0規定，助攻銀行掌握高資產商機。

金管會銀行局長莊琇媛在例行記者會說明，採納業界建言，此次共放寬2大規範。首先，金管會放寬財管2.0申設門檻，刪除原訂管理資產規模（AUM）門檻限制。

換言之，金管會全面開放銀行申請開辦財管2.0業務，審核時將檢視銀行財務健全性、守法性、內控制度及風險管理文化有效性、經營業務能力及資源投入情形等資格條件。

莊琇媛指出，AUM不再是申請必要門檻，但仍會是審核時考量項目之一，金管會將視銀行業務發展，採取業務項目分階段放寬，例如在銀行業務辦理初期，金管會僅先核准部分高資產業務項目，並視後續發展，逐步放寬銀行可新增業務項目。

莊琇媛表示，待金管會完成法規預告，預計明年1月底、農曆春節前即可上路，屆時有意申請財管2.0業務但原先不符合AUM門檻的銀行即可遞件申請，預估至少將有3家。

另有2家銀行為符合原訂AUM門檻、已遞件申請的銀行，因此開辦財管2.0家數至少將增5家。

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其次，金管會擬放寬銀行發行結構型金融債銷售對象，准外匯指定銀行（DBU）或其海外分支機構及國際金融業務分行（OBU）可以信託、證券自營或銷售，提供境外結構型商品或結構型債券給專業投資人，包括法人、基金或自然人在內，不再僅限高資產客戶。

金管會預估，此次鬆綁可望增加高資產財管市場參與者、推進銀行管理資產規模，逐步增強台灣銀行業者研發設計金融商品能力，提供更多元化商品及服務並加速專業人才培育。（編輯：楊蘭軒）1131226