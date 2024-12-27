台股收漲28點 本週漲765點終止連2黑

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（中央社記者吳家豪台北27日電）台股今天區間整理，早盤回測23200點，電力備援模組（BBU）與機器人概念股轉弱，但防疫概念股及印刷電路板（PCB）族群強勢，台積電穩盤，終場加權指數上漲28.74點，收在23275.68點，成交值新台幣2858億元。

台股本週週線翻紅，終止連2黑，週線上漲765.43點。

電子類股指數今天收漲0.3%，金融類股上揚0.14%，代表中小型股的櫃買指數收跌0.42%。非金電族群相對弱勢，航運、鋼鐵、營建皆下跌超過1%。

晶圓代工廠台積電收紅，終場漲0.46%，收1090元，聯發科漲0.7%，收1430元，人工智慧（AI）指標股廣達收平盤291元。

PCB類股精成科擬以新台幣84億元收購日商PCB製造公司Lincstech的100%股權，今天股價跳空漲停鎖在58.6元，帶動其他PCB類股表現，柏承收漲停在16.5元，金像電、瀚宇博漲逾3%。

BBU概念股漲多拉回，新盛力終場挫7.81%，順達跌2.77%，系統電收低1.96%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，外資休耶誕長假，權值股目前沒有太大的表現空間，資金轉往具有題材性的中小型個股，等到元旦過後外資歸隊，可觀察1月美國消費電子展（CES）新科技亮點對股市影響。（編輯：張均懋）1131227