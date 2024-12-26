加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲涉收賄公益侵占遭求刑合計28年半 北檢關鍵問答一次看
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股今年漲幅名列全球前3 法人看好明年AI持續驅動

2024/12/26 10:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北26日電）台股今年表現紅不讓，保德信引用彭博（Bloomberg）截至23日的全球主要指數漲幅排名統計，台股今年以來漲幅28.85%，僅次於美國那斯達克指數的31.67%，以及土耳其股市的28.87%，為全球漲幅前3大的強勢市場。

國泰投信董事長張錫表示，AI崛起帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈成長，促台股屢創新高，今年最高一度衝破24000點大關，今年台股表現在全球股市排名前3名。

展望2025年，張錫認為AI題材已成為美中科技競爭主戰場，而台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，AI好戲才剛開始，2025年持續看好台股。

保德信投資分析，在AI驅動下，美國那斯達克指數今年以來漲幅超過3成，拔得頭籌，另外美股中的標普500指數和費城半導體指數，今年以來也分別大漲25.25%和22.59%，分居漲幅排行榜第4、5名。今年全球前5強股市，美股就包辦3席。

台股與美股向來連動性高，尤其台灣科技產業鏈成功搭上這波AI浪潮，成為受惠者，今年以來台股漲幅28.85%，排名全球第3。

保德信PGIM基金產品經理彭子芸分析，在2024年強勢市場排名中，美股全數上榜，除證明美股企業在全球各產業的領導地位，獲利能力也名列前茅，根據統計，美國企業市值與獲利分別占全球前百大企業超過7成和4成。

根據預估，2025年美國整體企業獲利年增幅仍有望維持雙位數成長，其中以資訊科技、醫療健護、通訊服務成長動能最為強勁，分別有機會達到18%、17%、15%的年增幅。隨企業獲利持續增長，有望帶動美股。（編輯：林家嫻）1131226

#AI
#台灣
#美股
#張錫
#彭博
#台股
#保德信
#美國
#國泰投信
張錫
外資休假量縮 台股盤中漲幅收斂至百點內國泰投信張錫：AI好戲才剛開始 續看好2025年台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股早盤上漲逾百點 越過23300點
113
更多編輯台推薦新聞：