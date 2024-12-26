台股今年漲幅名列全球前3 法人看好明年AI持續驅動

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）台股今年表現紅不讓，保德信引用彭博（Bloomberg）截至23日的全球主要指數漲幅排名統計，台股今年以來漲幅28.85%，僅次於美國那斯達克指數的31.67%，以及土耳其股市的28.87%，為全球漲幅前3大的強勢市場。

國泰投信董事長張錫表示，AI崛起帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈成長，促台股屢創新高，今年最高一度衝破24000點大關，今年台股表現在全球股市排名前3名。

展望2025年，張錫認為AI題材已成為美中科技競爭主戰場，而台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，AI好戲才剛開始，2025年持續看好台股。

保德信投資分析，在AI驅動下，美國那斯達克指數今年以來漲幅超過3成，拔得頭籌，另外美股中的標普500指數和費城半導體指數，今年以來也分別大漲25.25%和22.59%，分居漲幅排行榜第4、5名。今年全球前5強股市，美股就包辦3席。

台股與美股向來連動性高，尤其台灣科技產業鏈成功搭上這波AI浪潮，成為受惠者，今年以來台股漲幅28.85%，排名全球第3。

保德信PGIM基金產品經理彭子芸分析，在2024年強勢市場排名中，美股全數上榜，除證明美股企業在全球各產業的領導地位，獲利能力也名列前茅，根據統計，美國企業市值與獲利分別占全球前百大企業超過7成和4成。

根據預估，2025年美國整體企業獲利年增幅仍有望維持雙位數成長，其中以資訊科技、醫療健護、通訊服務成長動能最為強勁，分別有機會達到18%、17%、15%的年增幅。隨企業獲利持續增長，有望帶動美股。（編輯：林家嫻）1131226