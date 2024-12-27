12月消費信心連3降 投資股票跌最重房市指標轉悲觀

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布12月消費者信心指數（CCI）總指數為74.61點，月減0.88點，連續3個月下滑，且6項分項指標全數下降，以投資股票時機跌最重；值得注意的是，房市信心跌破樂觀水準，轉呈悲觀，指標下探近4年半低點。

中央大學調查，12月CCI持續下滑，物價水準、投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨6項分項指標全數下降。

雖然台股居高，12月下降幅度最多的指標卻是「未來半年投資股票時機」，調查為52.99點，月減2.89點。中央大學經濟系教授姚睿分析，投資人對台股展望疲弱，或許與類股表現愈來愈分歧有關，新興科技商機熱度延續，傳統產業表現偏弱，凸顯產業不均程度擴大，是個結構問題。

與房市有關的指標，12月「未來半年購買耐久性財」為102.66點，月減0.44點，雖然幅度不大，但也創2年低點。

另外，中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，12月調查結果為99.84點，與11月相比，下滑0.55點，且創近4年半低點，並跌破100大關，從樂觀轉為悲觀水準。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，央行第7波打炒房堪稱近年房市的霸王寒流，加上行庫緊縮銀彈，多數買方轉為觀望，導致第4季房市買氣急凍。

雖然央行12月理監事會議未再加碼管制措施，周鶴鳴指出，第7波管制並未鬆綁，且財金部會積極防堵破口，強化金檢力道，對房市影響程度不亞於央行信用管制。

展望後續房市，周鶴鳴認為，資金鬆緊將左右房市推案狀況與買氣，央行提到部分區域購地貸款有動工保留款不足的缺失，若嚴加追查，業者推案布局是否被打亂，造成供需消長，也有待觀察。

此外，周鶴鳴指出，地方建設依然活躍，尤其產業園區的開闢與招商引資對房市帶動力道強，這會是區域房市冷熱的關鍵指標。展望2025年房市，預估是「量萎縮、價溫吞」的發展態勢。

12月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3040名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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中央大學今天同步公布台灣能源安全指標（TESI），113年第3季台灣能源安全指標為60.7點，較第2季減少2.3點、相較去年同季減少5.9點。

中央大學台經中心研究員梁啟源提醒，核能發電量與占比減少是總能源安全指標走低的原因之一，隨著114年5月底核三廠2號機除役，台灣正式進入非核家園，但現階段天然氣基礎建設不足、新增機組未能如期併網，將不利台灣總能源安全。（編輯：潘羿菁）1131227