疫後網購成剛性需求 經部估今年營收衝4600億創新高

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（中央社記者曾智怡台北27日電）近年疫情催化網購商機，經濟部今天表示，即便報復性消費潮消退，網購仍具剛性需求，今年前11月電子購物業年增率優於實體零售業，預估電子購物業全年營收將衝破新台幣4600億元，再創新高。

經濟部統計處今天發布「實體零售業與電子購物業近年網路銷售發展趨勢分析」專題指出，2011至2019年為電子購物業蓬勃發展期，平均年增10.8%；2020年因疫情進入高速成長期，電子購物業連續2年增幅超越2成，實體零售業則轉為負成長。

隨疫後購物需求回歸實體通路，2023年實體零售業營業額年增7.0%，首度超越電子購物業的1.5%，但2024年1到11月電子購物業年增率回升至3%，優於實體零售業2.6%，顯示民眾對於網路購物仍具剛性需求。

統計處指出，在疫情期間高速成長下，電子購物業營業額於2021年突破4000億元大關，並超越百貨公司與便利商店，為國內最大綜合商品零售通路，預估2024年營收可望站穩4600億元，再寫新高。

值得注意的是，除了實體零售業者透過虛實融合、線上線下相互導流方式，整合資源、拓展客群並精準行銷，加速擴展線上銷售；電子購物業者亦將觸角延伸至實體通路，2022、2023年間透過實體店面銷售增幅遠高於原本的網路銷售，今年前3季仍延續此趨勢。

統計處表示，疫後實體零售業網銷占比均較疫情前明顯成長，以資通訊、家電及運動用品等較高單價商品，因消費者偏好透過網路比較價格及規格，加上物流配送服務完善，網路銷售占比相對較高，較疫情前提升2個百分點以上。

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至於未來發展營運策略及趨勢，首先，實體零售業及電子購物業皆以「經營網路社群」為首要策略，為因應市場變化及新興電商崛起挑戰，電子購物業在「發展數位轉型」及「創新銷售或服務」的各項營運策略家數占比均達4成以上，明顯高於實體零售業。

另一方面，受惠行動裝置普及，加上疫情帶動零接觸商機，實體零售業與電子購物業2023年行動支付占比分別較2019年大幅增加9.7及9.3個百分點；若分析各項消費者付款方式，信用卡支付仍是實體零售業及電子購物業消費者主要付款方式，占比分別為3成、6成。（編輯：張均懋）1131227