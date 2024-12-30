酷炫曝短影音秘訣 加拿大台灣商界爭相取經

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（中央社記者程愛芬溫哥華29日專電）網紅團體「反骨男孩」團長酷炫在溫哥華學習英語，也不忘賺旅費。一場「短影音秘訣」講座，吸引100多名台裔青年報名取經。卑詩省台灣青商會已計劃和酷炫團隊合作，一起擴展加拿大和台灣的市場。

酷炫昨天在溫哥華開講的主題是「影響力製造機-短影音秘訣」，分享了短影音的全球發展走向、短影音結合商業的可能性和短影音腳本發想秘訣。

2012年就開始經營Youtube頻道的酷炫，算是台灣第一代Youtuber，經營多年後才開始賺到人生第一桶金，所以他認為做網路自媒體，「持續」很重要。儘管市場很競爭，但他說：「與其猶豫半天，不如動手嚐試。只要立定目標、找對方法，都可能翻轉人生。」

他分享創作內容的靈感來源，「自得其樂」很重要，「我是一個會在生活中任何小事情找到樂趣的人，對人事物都抱持好奇心和趣味感，有時候可能僅是一團垃圾我也會覺得有意思，會想拿手機去拍、去解讀。」

酷炫說，網路市場變化迅速，Youtube的黃金年代應該是2013年至2023年，如今短影音成熱門新媒體，尤其Instagram、TikTok、小紅書在北美都已經很活躍，對商業操作、品牌推廣很有幫助。

到場聆聽的運輸業者余昊竣對中央社表示，他以前對酷炫認識不多，但聆聽演講後覺得很受用。「他舉了很多網路經典實例，如何讓一個企業品牌或產品可以很快產生記憶點，我剛剛創立一間運輸公司，短影音在社交媒體上容易分享、轉發和點讚，對提高品牌的曝光率和影響力會大有幫助。」

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舉辦這次講座的卑詩省台灣青商會會長郭冠亨告訴中央社，現在加拿大和台灣的經貿互動越來越密切，很多企業商家的生意是貫通兩地的，酷炫的演講能幫助加拿大台商貼近台灣市場脈動。「酷炫本人從一介素人成為百萬網紅、4家公司老闆，他的故事本身就很激勵年輕創業者。未來青商會將舉辦更多實戰性質的論壇分享，帶領青年企業家一起成長。」

卑詩省台灣商會理事楊亞倫說，大溫哥華地區真正懂得打造吸睛短影音，快速抓住觀眾目光的人才並不多，但是很多商會會員經營的企業渴望能藉此平台打響知名度，因此商會和青商會已經和酷炫商談下一步合作計劃，可能邀請酷炫團隊在溫哥華不定期駐點，協助台裔企業建立品牌知名度。（編輯：韋樞）1131230