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若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
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酷炫曝短影音秘訣 加拿大台灣商界爭相取經

2024/12/30 10:55（12/30 11:11 更新）
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網紅團體「反骨男孩」團長酷炫在溫哥華演講大受歡迎，他一上台就以英語開場，說了幾句話後自嘲英語還是沒練好，以後需要多多來溫哥華，很快令現場氣氛輕鬆活潑。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年12月30日
網紅團體「反骨男孩」團長酷炫在溫哥華演講大受歡迎，他一上台就以英語開場，說了幾句話後自嘲英語還是沒練好，以後需要多多來溫哥華，很快令現場氣氛輕鬆活潑。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年12月30日
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（中央社記者程愛芬溫哥華29日專電）網紅團體「反骨男孩」團長酷炫在溫哥華學習英語，也不忘賺旅費。一場「短影音秘訣」講座，吸引100多名台裔青年報名取經。卑詩省台灣青商會已計劃和酷炫團隊合作，一起擴展加拿大和台灣的市場。

酷炫昨天在溫哥華開講的主題是「影響力製造機-短影音秘訣」，分享了短影音的全球發展走向、短影音結合商業的可能性和短影音腳本發想秘訣。

2012年就開始經營Youtube頻道的酷炫，算是台灣第一代Youtuber，經營多年後才開始賺到人生第一桶金，所以他認為做網路自媒體，「持續」很重要。儘管市場很競爭，但他說：「與其猶豫半天，不如動手嚐試。只要立定目標、找對方法，都可能翻轉人生。」

他分享創作內容的靈感來源，「自得其樂」很重要，「我是一個會在生活中任何小事情找到樂趣的人，對人事物都抱持好奇心和趣味感，有時候可能僅是一團垃圾我也會覺得有意思，會想拿手機去拍、去解讀。」

酷炫說，網路市場變化迅速，Youtube的黃金年代應該是2013年至2023年，如今短影音成熱門新媒體，尤其Instagram、TikTok、小紅書在北美都已經很活躍，對商業操作、品牌推廣很有幫助。

到場聆聽的運輸業者余昊竣對中央社表示，他以前對酷炫認識不多，但聆聽演講後覺得很受用。「他舉了很多網路經典實例，如何讓一個企業品牌或產品可以很快產生記憶點，我剛剛創立一間運輸公司，短影音在社交媒體上容易分享、轉發和點讚，對提高品牌的曝光率和影響力會大有幫助。」

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舉辦這次講座的卑詩省台灣青商會會長郭冠亨告訴中央社，現在加拿大和台灣的經貿互動越來越密切，很多企業商家的生意是貫通兩地的，酷炫的演講能幫助加拿大台商貼近台灣市場脈動。「酷炫本人從一介素人成為百萬網紅、4家公司老闆，他的故事本身就很激勵年輕創業者。未來青商會將舉辦更多實戰性質的論壇分享，帶領青年企業家一起成長。」

卑詩省台灣商會理事楊亞倫說，大溫哥華地區真正懂得打造吸睛短影音，快速抓住觀眾目光的人才並不多，但是很多商會會員經營的企業渴望能藉此平台打響知名度，因此商會和青商會已經和酷炫商談下一步合作計劃，可能邀請酷炫團隊在溫哥華不定期駐點，協助台裔企業建立品牌知名度。（編輯：韋樞）1131230

卑詩省台灣青商會邀請網紅團體「反骨男孩」團長酷炫（左4）分享短影音製作秘訣和市場趨勢，商會成員和溫哥華經濟文化辦事處官員都認為透過有效的網路傳播和行銷方法，將進一步推動台加雙邊經貿。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年12月30日
卑詩省台灣青商會邀請網紅團體「反骨男孩」團長酷炫（左4）分享短影音製作秘訣和市場趨勢，商會成員和溫哥華經濟文化辦事處官員都認為透過有效的網路傳播和行銷方法，將進一步推動台加雙邊經貿。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年12月30日
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