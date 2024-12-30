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加百裕BBU產品陸續通過認證 明年目標轉虧為盈

2024/12/30 16:10
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（中央社記者曾仁凱台北30日電）電池模組廠加百裕今天表示，今年營運疲弱的筆電（NB）和工具機應用，市場已經觸底、等待反彈；熱門的電池備援電力模組（BBU）則陸續通過認證，最快明年下半年有較大營收貢獻，預計公司明年營運將恢復成長趨勢，目標轉虧為盈。

加百裕今天舉行法說會，公司今年前11月營收新台幣49.79億元，年減24.65%。前3季稅後淨損6394萬元，比起去年同淨損1.29億元，虧損已見改善，惟每股淨損0.72元，全年恐連2虧。

加百裕財務長林建羽表示，今年營收衰退，主要在於公司最大產品NB電池模組，市場需求疲軟，以及大客戶策略調整，轉到中國供應鏈，影響出貨動能。其次在電動工具應用方面，最大客戶主要供應東歐，受俄烏戰爭影響，需求沒上來。

不過林建羽表示，包括筆電、工具機應用，目前市場都已經觸底，接下來等待反彈，預計兩者明年出貨量和今年不會差太多。明年比較大的成長動能來自網通產品，先前因客戶新機種量產時程延後，有受到一些影響，但今年第4季已陸續出貨，明年動能可期。

至於法人關心的BBU應用，林建羽表示，相關產品陸續通過認證，應用範圍包括AI伺服器等，加百裕主要是出鋰電池的電池模組，交給台達電、光寶科等電源廠，整合電源模組共同設計出貨。

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加百裕表示，BBU產品有開始零星出貨，但比較大的營收貢獻時間點可能落在明年下半年，加上公司的儲能貨櫃也已接單開始出貨。林建羽表示，明年公司非筆電的高毛利產品出貨比重目標達到4成以上。

加百裕的筆電產品營收占比持續下滑，從兩年前的75%，今年已下滑到67%，明年希望進一步降低。由於筆電產品平均毛利率僅7%至8%，相較之下，非筆電產品毛利率上看2成以上，隨高毛利產品出貨增加，有助公司獲利，加百裕明年目標將力拚轉虧為盈。（編輯：楊凱翔）1131230

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