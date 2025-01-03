加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 證券

輝達勁揚、費半收紅 投顧：台股進入年前觀望期

2025/1/3 08:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北3日電）輝達（NVIDIA）股價漲3%、美股費城半導體指數收紅，台股2日跌203.04點，收在22832.06點，投顧分析，隨年底作帳行情告一段落，進入傳統農曆年前國內資金緊縮期，投資人可能抱持觀望心態。

美股在2025年第一個交易日，主要指數延續去年底跌勢，道瓊工業指數下跌0.36%、標準普爾500指數下滑0.22%、科技股那斯達克指數下跌0.16%；但費城半導體指數上漲41.57點或0.83%。

科技巨擘蘋果（Apple）下跌2.6%、特斯拉（Tesla）表示2024年全年交車量下滑後，股價挫跌6%；但晶片大廠輝達上漲3%；台積電ADR上漲2.07%。

台股2日跌203.04點，收在22832.06點，成交值新台幣3698.89億元。三大法人同步賣超，合計賣超376.18億元，其中，自營商賣超78.81億元，投信賣超22.42億元，外資及陸資賣超274.95億元。

立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底，財政部表示，此案經總統修正公布，並會自今年1月4日生效，早於今年首個交割日1月6日，券商即可依優惠稅率代徵證交稅，無先徵後退問題。

投顧指出，台股2025年首交易日出師不利，隨著年底作帳行情告一段落，緊接著時間進入傳統農曆年前國內資金緊縮期，尤其今年的年假長達9天，投資人可能抱持觀望心態，甚至是提前離場避險，加上歐美節慶效應，皆導致成交動能受到顯著影響。1（編輯：楊凱翔）1140103

#台股
#輝達
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
輝達加碼新創不手軟 2024年投資逾328億元、年增15%
106
更多編輯台推薦新聞：