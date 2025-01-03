輝達勁揚、費半收紅 投顧：台股進入年前觀望期

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（中央社記者江明晏台北3日電）輝達（NVIDIA）股價漲3%、美股費城半導體指數收紅，台股2日跌203.04點，收在22832.06點，投顧分析，隨年底作帳行情告一段落，進入傳統農曆年前國內資金緊縮期，投資人可能抱持觀望心態。

美股在2025年第一個交易日，主要指數延續去年底跌勢，道瓊工業指數下跌0.36%、標準普爾500指數下滑0.22%、科技股那斯達克指數下跌0.16%；但費城半導體指數上漲41.57點或0.83%。

科技巨擘蘋果（Apple）下跌2.6%、特斯拉（Tesla）表示2024年全年交車量下滑後，股價挫跌6%；但晶片大廠輝達上漲3%；台積電ADR上漲2.07%。

台股2日跌203.04點，收在22832.06點，成交值新台幣3698.89億元。三大法人同步賣超，合計賣超376.18億元，其中，自營商賣超78.81億元，投信賣超22.42億元，外資及陸資賣超274.95億元。

立法院會去年12月31日壓線三讀通過當沖降稅延長施行至116年底，財政部表示，此案經總統修正公布，並會自今年1月4日生效，早於今年首個交割日1月6日，券商即可依優惠稅率代徵證交稅，無先徵後退問題。

投顧指出，台股2025年首交易日出師不利，隨著年底作帳行情告一段落，緊接著時間進入傳統農曆年前國內資金緊縮期，尤其今年的年假長達9天，投資人可能抱持觀望心態，甚至是提前離場避險，加上歐美節慶效應，皆導致成交動能受到顯著影響。1（編輯：楊凱翔）1140103