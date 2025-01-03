信邦去年營收連15年創新高 看今年逐季成長

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）連接器線大廠信邦今天公布2024年全年營收新台幣332.18億元，較去年同期成長0.75%，累積營收年增率成功轉正，保持住連續15年營收創新高的歷史紀錄。

信邦去年受到電動車、風電等綠能事業表現疲弱影響，從1月至11月累積營收年增率皆維持負數，但下半年年減幅度逐漸收斂，最後1個月拉尾盤成功翻正，保持住營收連續創高紀錄。

信邦去年12月營收26.53億元，年增率高達20.58%，不過比起11月的28.8億元下滑7.88%。公司解釋，12月營收較11月減少，主要受到歐美年末假期，以及客戶端年度盤點，調整庫存調整所致。

信邦回顧去年5大產業群表現，其中通訊及電子週邊產業群全年銷售成長23.46%，表現最佳；表現最差則是綠能及節能產業衰退15.66%。其他包括醫療及健康照護產業減少0.48%、汽車產業減少2.47%、工業應用產業成長5.52%。

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展望2025年，信邦表示依據客戶端需求預估，第1季出貨可望優於去年第4季，並逐季增加。

信邦總經理梁偉銘日前在法說會中表示，看好AI趨勢下，半導體將扮演關鍵角色，公司正規劃在苗栗銅鑼科學園區打造新廠，瞄準半導體設備相關線束。信邦銅科新廠投資案去年底已獲國科會審議核准，預計2025年籌劃施工，目標2028年完工量產，屆時有望為公司營運開啟新一波成長動能。（編輯：張若瑤）1140103