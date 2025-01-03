2025年證交所新制上路 上市公司應編製永續報告書

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）證交所今天發布新聞稿，提醒2025年多項證券法令新規定及重要制度開始施行，上市公司應留意相關規範。其中，全體上市公司今年度起均應編製永續報告書，且應分階段揭露溫室氣體相關資訊。永續資訊管理也從今年起需納入內控制度，並列為年度稽核項目。

證交所表示，已於去年1月26日修正「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，要求全體上市公司2025年度起均應編製永續報告書。

上市公司也應分階段揭露溫室氣體相關資訊，其中鋼鐵工業、水泥工業，以及去年底實收資本額達新台幣100億元以上的上市公司，今年需揭露合併報表母子公司溫室氣體數據，以及揭露公司及合併財務報告子公司的減碳目標、策略及具體行動計畫。

去年底實收資本額50億元以上但未達100億元的上市公司，今年應揭露個體公司溫室氣體數據。

另外，碳定價時代來臨，依據「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」、「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等碳費3項子法，與「碳費徵收費率」規定，事業旗下廠（場）屬碳費徵收對象者，上市公司應於今年5月試申報碳費（不繳費），並於2026年正式開始收費，將依2025年全年度的溫室氣體排放量計算及繳交碳費。

其他方面，配合證交法第14條第6項提升基層員工薪酬新制，證交所提醒上市公司應於今年股東會完成章程修訂，明訂以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，以落實照顧基層員工。

另外，為促進上市公司董事性別多元化，2025年上市公司任一性別董事席次未達3分之1者，須於年報具體揭露原因與採行措施。（編輯：張若瑤）1140103