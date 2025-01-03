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亞股收盤漲多跌少 未受美股開年表現拖累

2025/1/3 19:15
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（中央社香港3日綜合外電報導）元旦假期後市場展開新一年交易，美元續強，不過美股開年表現疲弱，亞洲股市今天收盤則漲多跌少。

法新社報導，香港、雪梨、台北、首爾及馬尼拉股市今天均收高；其中韓國綜合股價指數（Kospi）大漲近2%，不受近來持續加劇的政治動盪影響。

韓國媒體報導，韓國檢警人員今天一早前往總統尹錫悅官邸執行逮捕，遭官邸衛戍人員阻攔。經5個半小時對峙後，檢警以確保到場人員安全為由放棄逮捕行動。

尹錫悅上月初突頒戒嚴引發韓國政壇風暴，除遭國會彈劾停職交由憲法法院審理，尹錫悅也被控帶頭發動內亂、濫權妨礙行使權利等遭刑事調查。

首爾西區地方法院上月31日簽發尹錫悅逮捕令，是韓國憲政史上司法機關首次對現任總統採取強制措施。逮捕令的有效期限到1月6日。

上海股市則未能延續昨天收盤上漲逾2%的氣勢，今天終場下挫1.6%，威靈頓股市也收低。東京股市今天維持休市，6日起恢復交易。

美國股市經過元旦假期後，自昨天開始新一年的交易，盤中翻黑下跌，終場小幅收低。

華爾街股市開年表現欠佳，主要受到電動車廠特斯拉（Tesla）拖累。特斯拉新一季交車量不如預期，導致收盤股價重摔6.1%。

此外，美元指數昨天盤中觸及2022年11月以來最高，反映市場預期美國經濟表現將超越其他經濟體。

新加坡加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略部主管艾爾文．陳（Alvin Tan）說道：「儘管美股開年表現不佳，美元活力仍不見減弱跡象。」（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140103

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