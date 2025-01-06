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亞德客：今年穩定成長 接單大於出貨金額

2025/1/6 16:58
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）氣動元件廠亞德客-KY今天表示，今年仍可穩定成長，接單金額大於出貨金額持續提升中，越來越多客戶對市場需求逐步恢復信心。

亞德客-KY下午公布去年12月自結營收約新台幣27.77億元，年成長13.71%，創歷年同期新高。亞德客-KY指出，電池產業、機床設備、通用機械、電子及汽車產業出貨有較高成長率，接單金額持續大於出貨金額，並且持續提升。

亞德客-KY自結去年第4季合併營收76.45億元，季增4%，較2023年同期增加4%，創同期新高，也是歷年單季第3高。

亞德客-KY表示，越來越多客戶對市場需求逐步恢復信心，如當初預期，2024年底前開始出現需求回溫的訊息。

亞德客-KY累計去年全年營收306.59億元，年增2.79%，再創歷史新高。

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展望今年營運，亞德客-KY表示，中國政府未來會持續發布刺激經濟政策，公司會按照各個產業狀況，提出相對應的銷售策略，提高市占率，即使國際局勢有些不確定因素存在，但預期今年仍可以穩健成長。

投顧法人評估，亞德客-KY在氣動元件平均稼動率約95%，預期今年線性滑軌占亞德客-KY營收比重可提升至高個位數百分比，今年積極布局滾珠螺桿、步進馬達、電動缸等新品。（編輯：張均懋）1140106

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