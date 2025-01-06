京鼎、天虹與昇陽半導體去年營運旺 營收創下新高

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（中央社記者張建中新竹6日電）半導體設備、再生晶圓及相關自動化業者京鼎、天虹、昇陽半導體及竹陞去年營收同步成長，創下新高。

京鼎去年12月營收新台幣15.87億元，創下5個月新低，不過，第4季營收仍達47.99億元，季增4%，全年總營收達164.54億元，創下新高，年增26.07%。

天虹在客戶需求強勁下，去年12月營收竄升至7.75億元，創下單月新高，第4季營收首度突破10億元大關，達10.18億元，去年總營收25.87億元，也改寫新高紀錄，年增近3成。

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昇陽半導體受惠再生晶圓與晶圓薄化市況熱絡，加上台中廠新產能挹注，去年第4季營收逐月攀高，季營收達10.5億元，創下單季新高，去年總營收35.51億元，創年度新高，年增6.73%。

竹陞自結去年12月營收4352萬元，月增3%，第4季營收逐月攀高，季營收1.26億元，季增15.55%；去年總營收4.09億元，創下年度新高，年增60.46%，智慧工廠軟硬整合方案是推升營收成長的主要動能。（編輯：張均懋）1140106