台積電創高後漲幅收斂 法人：台股登高先看費半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國CES消費性電子展登場，且台積電下週即將召開法說會，激勵科技股走揚。台股今天早盤一度大漲396點，直逼24000點大關，不過尾盤漲幅收斂，終場上漲103.56點，收今天最低點23651.27點，成交值新台幣4246.69億元。

國泰證期顧問部協理蔡明翰表示，CES帶動市場信心，台股大漲，至於是否能向上挑戰去年7月寫下的收盤歷史高點24390點，觀察重點先看費半指數。

台積電下週即將召開法說會，法人預期台積電2024年第4季每股獲利可望創下歷史新高，2025年首季營收更有機會挑戰雙位數成長，法說行情提前暖身。

台積電今天盤中股價最高衝上1160元，但尾盤漲幅收斂，終場上漲5元或0.44%，收在1130元，盤中股價和收盤股價雙雙創下歷史新高。

鴻海今天大漲5.5元或2.98%，收在190元。

聯發科盤中股價一度翻黑，但CES現場傳出輝達（NVIDIA）與聯發科將合作設計GB10超級晶片，應用在輝達的個人AI超級電腦，帶動聯發科股價急升，終場大漲65元或4.56%，收1490元，直逼歷史高點1500元。

高價股方面，ASIC（特定應用積體電路）相關個股表現突出，力旺終場大漲130元或4.14%，收在3270元；世芯-KY、M31漲幅也都超過3%。

觀察散熱族群，健策終場大漲105元或7.17%，收在1570元，創下近2個月新高，雙鴻、奇鋐股價也同步漲升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡明翰分析，台股與半導體產業連動性強，去年底台股橫盤整理，最大壓力來自輝達（NVIDIA）和費城半導體指數，2025年一開春，在CES助陣下，輝達6日收盤價創高，帶動市場信心，台股大漲。

接下來台股能不能繼續向上，挑戰去年7月寫下的收盤歷史高點24390點，蔡明翰認為先觀察費半指數能否突破去年10月的高點5445點。（編輯：楊蘭軒）1140107