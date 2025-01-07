全支付布局國際再下一城 攜手ZeroPay前進韓國

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（中央社記者何秀玲台北7日電）全聯獨資成立的全支付去年首度跨足海外，推出日本跨境支付服務，布局國際市場再下一城。全支付今天宣布，韓國跨境支付正式上線，成為台灣首家登陸韓國跨境支付的業者。

全支付2024年初推出日本跨境支付服務，根據最新數據顯示，第4季日本跨境支付交易金額季增9%，赴日消費不重複使用人次更有13%增長，顯見全支付首次進軍國際市場有所斬獲。

全支付表示，根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，自2022年夏季開始台灣赴韓人數大幅增加；南韓政府日前也宣布，延長台灣旅客「電子旅行授權（K-ETA）」臨時豁免期限到2025年12月31日，台灣民眾赴韓旅遊只需填寫入境卡即可入境韓國，增加台灣民眾赴韓旅遊動力，韓國跨境支付潛力看漲。

全支付為首家台灣電子支付業者登陸韓國，透過與台灣跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB，共同推出跨境支付服務，可支付據點超過190萬個。

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ZeroPay為韓國政府推動的支付工具，從地下街商場、炸雞店、麵包店等街邊小店家開始導入，目前為韓國掃碼支付市場上市占率最高的業者；ICB是韓國跨境金融科技公司，提供行動支付與跨境匯款等解決方案。

全支付總經理游金榮表示，韓國跨境支付上線可視為全支付在跨境市場發展上繼日本後的另一個里程碑，選擇韓國作為跨境支付的第二站，且為國人出國觀光第三大熱門目的地，旅遊發展潛力看漲。全支付提前布局成為台灣電子支付跨足韓國的首發業者，透過台、韓多方強強聯手，希望能在跨境支付市場上再創好成績。（編輯：潘羿菁）1140107