國銀放款餘額去年前11月增近3.5兆 續寫新高

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（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會今天公布，2024年11月公、民營企業週轉金出現較大還款量，帶動整體本國銀行2024年11月放款餘額僅成長新台幣1602.95億元，月增額為近5個月新低；但去年前11月放款餘額淨成長近3.5兆元，仍續寫史上新高。

金管會統計，截至2024年11月底止，全體本國銀行存款總額達58兆6548億元，月增2113.33億元，放款總額近41兆9593億元，月增1602.95億元，存、放款月增動能同步收斂，11月底國銀平均存放比續升至71.54%，月增0.02個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉說明，因企業有支付貨款，亦有部分存款到期匯出，導致國銀單月存款增額相較2024年10月收斂，另2024年11月公、民營企業週轉金有出現較大量還款，因此國銀單月放款增額亦不敵2024年10月表現。

就放款結構觀察，國銀2024年11月以購置不動產放款月增870億元最大宗，但已連2個月增額低於千億元水準，林志吉推估因當月不動產交易量下滑，不動產資金需求亦轉冷。

國銀購置動產放款受年底購車需求帶動，單月成長242億元；反映企業備料等短期資金需求的週轉金放款月增454億元，企業投資放款則月增37億元。

金管會同步公布，2024年11月全體國銀稅前盈餘達369.1億元，月減1.2%，主因利息及手續費淨收益下滑，但2024年前11月全體國銀稅前盈餘仍達4949.5億元，不僅創歷年同期新高，也提前創全年新高紀錄，年增9.1%。

林志吉分析，相比2023年同期，國銀2024年前11月獲利3支柱動能齊發，其中又以手續費淨收益年增633.2億元、增幅達33.5%最顯著，主因資本市場行情熱絡帶動金融商品熱銷，挹注國銀財管手續費收入，另信用卡使用度提高，也帶動國銀信用卡業務手續費收入成長。

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國銀獲利為國內總分行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸地區分行4大營業單位合計，若單看2024年11月，僅DBU及海外分行維持獲利動能，OBU及大陸地區分行稅前盈餘對比2023年同期均呈下滑，又以大陸地區分行2024年11月稅前僅賺0.8億元、年減逾8成減幅最劇烈。

林志吉表示，大陸地區分行因利息淨收益下滑、投資淨收益縮水加上呆帳費用增加，導致2024年11月稅前盈餘年驟減逾8成，OBU 2024年11月稅前盈餘42.8億元、年減17%，則主因衍生性金融商品淨利益下滑所致。（編輯：林家嫻）1140107