台積電熄火 台股拉回23500點震盪

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（中央社記者張建中台北8日電）台積電走勢趨緩，聯發科和鴻海也震盪走低，台股今天跳空開低後，指數最低下探23477.14點，隨後跌勢收斂，在23500點附近震盪。

至11時5分，台股加權指數達23507.23點，下跌144.04點，成交值新台幣2024.54億元。

美股7日收低，費城半導體指數下挫1.84%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.9%，台積電今天跳空開低，早盤達1105元，下跌25元，隨著買盤湧入，跌幅收斂，一度回至平盤1130元，盤中多在平盤下震盪。

聯發科與輝達（NVIDIA）合作設計GB10超級晶片，股價開高，達1500元，平歷史最高價，不過隨著賣壓出籠，股價震盪走低，由紅翻黑，達1460元，下跌30元。鴻海和日月光投控等權值股也紛紛震盪走跌，整體電子類股指數下跌約0.4%。

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輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）進行開幕主題演講，發表RTX 50系列顯示卡，高階產品價格較市場預期低2至3成，法人看好刺激銷量，帶動板卡廠技嘉和微星股價走揚，表現相對強勢。

傳統產業股多數走跌，台塑股價破底，盤中達33.10元，南亞和台化同步走跌，影響塑膠類股指數下挫逾2%，表現相對疲弱。紡織類股上揚逾0.6%，表現相對強勢。（編輯：楊蘭軒）1140108